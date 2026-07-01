Vuelve a abrir el belén de la Sang después de una década tras culminar su restauración completa

Belén de la Sang - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado la restauración integral del belén de la Sang tras más de diez años sin poder mostrarse en su totalidad y que, a partir del domingo, quedará a disposición de la ciudadanía.

El conjunto, considerado el nacimiento de estilo napolitano más antiguo en uso en Europa, recupera todas sus figuras, según ha subrayado la institución insular en un comunicado tras la presentación.

Asimismo, a partir de este domingo en la iglesia de la Anunciación (la Sang) de Palma, coincidiendo con la celebración del Día de la Sang, todos los asistentes podrán ver el belén al completo.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han presentado este miércoles en rueda de prensa los resultados de la restauración.

Galmés ha destacado que después de más de diez años "de abandono", el belén vuelve a estar restaurado y al alcance de todos los mallorquines, subrayando el compromiso de la institución insular con la recuperación de este patrimonio.

Por su parte, Roca ha incidido en la importancia de devolver a la ciudadanía un conjunto que forma parte de su identidad cultural y espiritual, y ha invitado a todos los mallorquines a acercarse el domingo a contemplarlo de nuevo en su totalidad.

Los trabajos de recuperación comenzaron en marzo de 2025, después de más de una década en la que el conjunto permaneció guardado y fuera del alcance del público, ha remarcado el Consell.

La intervención, con un presupuesto de 400.000 euros, ha abordado tanto la consolidación estructural de la capilla -con el saneamiento de los muros, la eliminación del antiguo zócalo de hormigón que impedía la ventilación correcta y el refuerzo de la cueva- como la restauración completa del conjunto escultórico policromado y dorado.

La restauración ha sido ejecutada por la UTE formada por Tracer Conservación y Restauración SL y Carlos Sánchez Gómez, empresas con amplia trayectoria en la conservación de bienes culturales y obras de arte.

El proceso ha incluido estudios de documentación histórica y fotográfica, levantamientos en 3D de las figuras, análisis con luz ultravioleta para detectar alteraciones superficiales y pruebas de limpieza y solubilidad sobre cada pieza.

En una primera fase, presentada el pasado mes de diciembre, ya se pudieron contemplar algunas de las piezas más emblemáticas: la cueva barroca con su bóveda decorada con rocalla, dorada y policromada; la Virgen María y San José -dos figuras que datan de 1480-, el Niño Jesús, de factura decimonónica, y los cinco ángeles barrocos que rodean la escena con la inscripción "Gloria in excelsis Deo".

Tras aquella muestra inicial, el equipo de restauración continuó trabajando para completar el resto del conjunto, recuperando el pan de oro original, la policromía y el brillo de los dorados en mantos y carnaciones, además de renovar la iluminación del espacio.

Con esta nueva fase culminada, el belén de la Sang puede mostrarse por primera vez en más de diez años con todas sus 31 piezas restauradas. "Recuperando el esplendor con el que generaciones de mallorquines lo conocieron", han destacado desde la institución.

En esta línea, han recalacado que esta recuperación no es únicamente una intervención patrimonial, sino también "un gesto de reconocimiento hacia una tradición profundamente arraigada en la devoción popular".

El belén quedará abierto a la visita pública, permitiendo que toda la ciudadanía pueda volver a disfrutar de un conjunto único en Europa por su antigüedad y por el valor artístico, histórico y espiritual que representa para Mallorca.