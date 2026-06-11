La Xarxa 0-3 rechaza la primera propuesta de mejora salarial del Govern y mantiene la convocatoria de huelga para día 16

Manifestación de las trabajadoras de las 'escoletes' en Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa 0-3 ha rechazado la primera propuesta salarial realizada por la Conselleria de Educación y Universidades para desbloquear el conflicto en las 'escoletes' y, en consecuencia, mantiene la convocatoria de huelga para el próximo martes 16 de junio.

En la asamblea de esta organización celebrada este miércoles, las representantes de las 'escoletes' infantiles ratificaron por unanimidad la convocatoria de huelga ante la "falta de respuestas suficientes" a sus reivindicaciones.

Según ha informado la Xarxa 0-3 en un comunicado, las trabajadoras analizaron la primera propuesta presentada por la Conselleria y mostraron su oposición puesto que, aunque "representa un primer paso", está "muy alejada" de una "verdadera homologación" sociolaboral para el conjunto del sector.

A su entender, la propuesta "consolida una nueva tabla salarial precarizada", con retribuciones "muy inferiores" a las que perciben sus compañeras de Menorca o de las 'escoletes' municipales externalizadas.

Igualmente, en la asamblea trasladaron a los sindicatos CCOO, UGT y STEI el posicionamiento "firme" de las trabajadoras antes de la reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) prevista para este viernes, reiterando "la necesidad de que su voz sea defendida en todos los espacios de negociación".

Sus dos demandas básicas e irrenunciables, han explicado, son el inicio de la negociación de un convenio colectivo autonómico que permita avanzar hacia unas condiciones sociolaborales dignas y homologables con el resto de profesionales del sector educativo; así como un calendario de revisión e implementación del decreto de mínimos.

El objetivo de esta última reivindicación es mejorar las condiciones pedagógicas y educativas en las aulas infantiles, garantizando una atención de calidad a los niños y unas condiciones adecuadas para las profesionales.

Desde la Xarxa 0-3 han considerado que las primeras propuestas del Govern son "todavía insuficientes" y "no responden" a la necesidad urgente de poner fin a una situación de precariedad que hace años que arrastra el sector.

La organización se mantiene abierta al diálogo y a la negociación pero reafirma su "determinación" de continuar con las movilizaciones hasta que "existan compromisos reales" que permitan avanzar hacia la homologación sociolaboral del sector.