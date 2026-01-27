Ya se puede pedir el 'Cheque Canguro': qué gastos cubre la ayuda y quién puede solicitarla

Archivo - Una mujer con un carrito de bebé. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'Cheque Canguro', la línea de subvenciones del Govern para mejorar la conciliación y contratar personal del hogar para el cuidado de menores, puede solicitarse desde este martes, 27 de enero.

El objeto de la ayuda es contribuir a los gastos derivados de la contratación legal de personal del hogar para la atención de menores de hasta 12 años y de menores de hasta 18 años en caso de discapacidad.

Desde la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social han resaltado que esta iniciativa se enmarca en el compromiso con la mejora de las condiciones laborales en el sector de los cuidados y el fomento de la contratación regular.

¿CÓMO SOLICITAR LA AYUDA?

Las solicitudes deben presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Govern hasta el mes de junio. Las ayudas se concederán por orden de entrada de las solicitudes hasta que se agote el crédito disponible.

En la Sede Electrónica puede consultarse la convocatoria completa y descargar los formularios correspondientes.

La convocatoria dispone de un presupuesto total de 320.000 euros y permite conceder hasta 4.000 euros por unidad familiar.

¿QUÉ GASTOS CUBRE LA SUBVENCIÓN?

La ayuda tiene carácter retroactivo y cubre los gastos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Pueden solicitar el 'Cheque Canguro' las personas empadronadas y residentes en Baleares que ejerzan una actividad laboral a jornada completa, incluidos los contratos fijos discontinuos, y que hayan contratado legalmente personal del hogar para el cuidado de menores dentro de los supuestos establecidos.

Se prevén criterios de prioridad para las familias monoparentales, las familias numerosas y las familias con miembros con discapacidad, que pueden acceder a las ayudas también en caso de trabajar a jornada parcial.

La cuantía de la subvención se establece en función de la renta familiar per cápita. Las rentas inferiores a 20.000 euros pueden obtener una cobertura del 100 por 100 del gasto; las rentas entre 20.000 y 29.999 euros, una cobertura del 75 por ciento, y las familias monoparentales con una renta per cápita inferior a 30.000 euros también pueden acceder a una cobertura del 100 por 100. Las rentas iguales o superiores a 30.000 euros no pueden acceder a la ayuda.