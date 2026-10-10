Abatido un hombre tras secuestrar a 13 niños en un centro escolar de Curitiba (Brasil)

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre armado con un cuchillo que mantenía como rehenes a 13 niños en una escuela, en Curitiba, ciudad ubicada en el sureste de Brasil, ha sido abatido este viernes por las fuerzas de seguridad tras más de dos horas de intentos de negociación, según ha informado la Policía local.

El asaltante ha irrumpido en las instalaciones escolares durante la tarde del viernes y se ha atrincherado en una de las aulas tras rociar la sala con combustible con la intención de prenderle fuego. El resto de los alumnos y el personal docente de las aulas han podido ser evacuados de urgencia, sin registrar heridos, mientras efectivos de las fuerzas especiales han acordonado el perímetro y han desplegado un operativo aéreo.

Las fuerzas de seguridad han abatido al sospechoso en torno a las 18.20 horas (hora local) tras agotarse la vía de la negociación. Los 13 menores retenidos han sido rescatados de inmediato y ninguno ha sufrido heridas de gravedad, según ha confirmado la Policía Militar.

De esta manera, el Ayuntamiento de Curitiba y los servicios de emergencia han desplegado equipos médicos y de asistencia psicológica especializada para atender a los niños liberados, a sus familias y al personal del centro.

Las autoridades locales han abierto una investigación para determinar los motivos del ataque y verificar si el individuo guardaba alguna relación con la institución educativa.