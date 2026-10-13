La abogada Ülle Madise asume la Presidencia de Estonia con vocación occidental y solidaridad con Ucrania

La recién elegida presidenta de Estonia, Ülle Madise, presta juramento en el Parlamento de Estonia, en Tallin - Office of the President of Estonia / Xinhua News /

RIGA 13 Oct. (DPA/EP) -

La jurista estonia Ülle Madise ha prestado juramento este lunes como presidenta del país báltico, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, manifestando su intención de mantener una orientación occidental y un apoyo a Ucrania frente a la fronteriza Rusia.

La abogada de 51 años, sexta jefa de Estado y segunda mujer en serlo desde que Estonia recuperó su independencia de la Unión Soviética en 1991, ha jurado el cargo en una ceremonia celebrada el lunes en el Parlamento, en Tallín.

Toma el relevo de Alar Karis, quien decidió no optar a un segundo mandato de cinco años ni buscar la reelección tras suceder él mismo a la primera mujer en ocupar la Presidencia de Estonia, Kersti Kaljulaid, que ejerció entre 2016 y 2021 las funciones principalmente ceremoniales que conlleva el puesto.

Ahora, Madise tiene la intención de mantener la clara orientación occidental de Estonia y su apoyo a Ucrania en su defensa frente a la invasión rusa, según ha manifestado en su discurso de investidura, en el que ha instado a los 1,2 millones de habitantes del país a no dejarse dominar por el miedo o la desesperanza, a pesar de la gravedad de la situación actual y del mundo "impredecible y peligroso" que rodea a Estonia.

Madise, que no está afiliada a ningún partido político, fue elegida para el cargo más alto de la república báltica a principios de septiembre. Durante muchos años trabajó como profesora de Derecho en la Universidad Tecnológica de Tallin y en la Universidad de Tartu.