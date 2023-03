Un abogado de Trump descarta cualquier acuerdo con la Fiscalía y duda de que el caso vaya a juicio

Oficina de la Fiscalía del Distrito de Manhattan - Europa Press/Contacto/Vanessa Carvalho

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que su cliente no tiene intención de llegar a arreglo alguno con la Fiscalía tras su imputación del jueves y ha expresado serias dudas de que el caso llegue a juicio por los "importantes desafíos legales" que van a plantear los letrados.

"El presidente Trump no va a llegar a ningún arreglo en este caso. No va a pasar, porque no hay crimen", ha declarado el letrado Joe Tacopina en declaraciones al programa Today de la cadena NBC. "No sé si el caso va a llegar a juicio porque vamos a plantear importantes obstáculos legales", ha añadido, sin dar más detalles.

"A este hombre no le tiemblan las rodillas y está ahora mismo listo para pelear", ha añadido Tacopina tras reconocer que el anuncio de la imputación fue recibida con "consternación" por el expresidente norteamericano y su equipo de abogados.

Trump ha sido imputado supuestamente en relación al pago de un soborno a la actriz porno Stephanie Clifford (más conocida como Stormy Daniels) con un dinero ocultado posteriormente en las cuentas de su campaña a la Casa Blanca, pero los cargos todavía no han sido dados a conocer por secreto de sumario hasta la comparencencia de Trump ante el tribunal, el próximo martes.

En este sentido, Tacopina ha indicado que él tampoco está al tanto de la naturaleza exacta de los cargos y se ha limitado a manifestar que la imputacion "parece estar centrada en torno a un acuerdo de confidencialidad, muy legal y muy común, firmado hace años".

Otro de sus abogados, Jim Trusty, ha asegurado a la cadena CNN que la primera maniobra de la defensa consistirá en la presentación de "una o varias mociones" para desestimar por completo un caso producto, según el letrado, de "un ejercicio de gimnasia mental".