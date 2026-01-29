La Academia francesa elige al escritor franco argelino Boualem Sansal para ocupar el asiento 3

Archivo - Evento público en favor del escritor Boualem Sansal, en Francia. - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

El escritor franco argelino Boualem Sansal, que estuvo detenido cerca de un año en Argelia tras ser condenado a cinco años de cárcel por "atacar la unidad nacional", ha sido elegido este jueves como nuevo miembro de la Academia francesa en sustitución del abogado y escritor Jean-Denis Brédin.

"Boualem Sansal fue elegido en la primera vuelta de votación con 25 votos", ha detallado la institución, fundada en 1635, en un breve comunicado en el que confirma que el escritor ocupará el asiento número 3 tras el fallecimiento de Brédin en 2021.

El escritor --condenado por "atentado contra la unidad nacional" y "publicaciones contra la seguridad y la estabilidad del país"-- fue liberado en noviembre tras pasar un año en prisión gracias a un indulto firmado por el mandatario de Argelia, Abdelmayid Teboune.

El caso en su contra, que provocó tensiones entre París y Argel, se produjo tras la publicación de una entrevista concedida a un medio francés de tendencia ultraderechista en el que afirmó que París cedió territorio marroquí a Argelia durante la era colonial, palabras consideradas por Argel como una afrenta a su soberanía nacional.