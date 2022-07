Acción contra el Hambre advierte de una "tormenta perfecta" de hambre, con el Sahel en su peor crisis en diez años

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Acción contra el Hambre ha alertado este jueves de que "se está formando la tormenta perfecta" de hambre a causa de la suma de factores como la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania, los efectos del aumento de los precios de los alimentos y los fenómenos climáticos extremos.

Unos 768 millones de personas sufren hambre en todo el mundo, según un nuevo informe de Naciones Unidas publicado el miércoles en el que se advierte de que el dato se ha disparado en 150 millones con respecto a las estadísticas recabadas antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

"Hay tres zonas donde todos los indicadores están disparados: Oriente Próximo, África e incluso Latinoamérica, porque el precio de la comida es inalcanzable para la mayoría y ya han agotado sus reservas después del golpe que supuso la COVID-19 en los países sin sistema de protección social", ha explicado el director general de la ONG, Olivier Longué.

"Hay que recordar que la crisis alimentaria estaba servida antes del conflicto de Ucrania", ha destacado Longué. "La COVID-19, el cambio climático y la crisis en Yemen y Líbano ya estaban ahí, con lo cual teníamos una situación crítica antes del conflicto de febrero, algo que ya estábamos denunciando como situación de crisis absoluta", ha dicho.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el gran problema que viene con Ucrania no es tanto la falta de comida, sino la subida del precio de los alimentos y la capacidad económica para comprarla". "Si no actuamos ya, el objetivo 'Hambre Cero' de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no solo no se alcanzará para 2030, sino que cada vez nos alejaremos más de su cumplimiento", ha recalcado.

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) publicado el miércoles pone de manifiesto que el objetivo del hambre cero en 2030 está cada vez más lejano, con constantes subidas de la inseguridad alimentaria que amenazan con ir a más en los próximos meses por los efectos colaterales de crisis como la guerra en Ucrania.

Las estimaciones de este documento mantienen el dato de personas hambrientas en una horquilla de entre 702 y 828 millones, con el objetivo de reflejar las incertidumbres asociadas principalmente a la pandemia de COVID-19, por lo que establece como referencia el punto medio, de 768 millones.