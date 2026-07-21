ACNUR alerta 145 muertos o desaparecidos por hundimientos en Mauritania cuando intentaban llegar a Canarias

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 18 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha expresado este martes su "profunda consternación" por la muerte o desaparición de cerca de 145 personas a causa del hundimiento la semana pasada de varias embarcaciones frente a las costas de Mauritania cuando intentaban llegar a costas europeas en las Islas Canarias.

El portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Matthew Saltmarsh, ha indicado en un comunicado que entre las víctimas había refugiados y migrantes y ha agregado que estos incidentes en una travesía "extremadamente peligrosa" ponen de nuevo de manifiesto "el elevado coste humano de estas rutas".

Así, ha detallado que entre el 14 y el 18 de junio se llevaron a cabo tres operaciones de rescate y desembarco en la ciudad costera de Nuadibú, en Mauritania, en las que fueron rescatadas 387 personas, antes de apuntar que sus equipos estuvieron presentes "para asistir a las personas supervivientes e identificar a quienes pudieran necesitar protección internacional".

Saltmarsh ha manifestado que "uno de los incidentes más trágicos" afectó a una embarcación rescatada el 18 de julio, con informaciones que apuntan a que 143 personas murieron o siguen desaparecidas, mientras que solo 38 sobrevivieron tras permanecer cerca de 25 días a la deriva tras zarpar desde Gambia con destino a las Islas Canarias.

"Entre las personas supervivientes hay dos menores que perdieron a todos sus familiares durante la travesía y que se recuperan en el hospital junto a otras personas rescatadas", ha recalcado el portavoz de ACNUR, que ha agregado que también se ha confirmado la muerte de otra personas que iba en otra barca cuyos ocupantes llegaron a puerto el 14 de julio.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "estos hechos recuerdan con crudeza que, pese a los esfuerzos sostenidos de las autoridades costeras y las organizaciones humanitarias por salvar vidas, la ruta atlántica entre África occidental y Canarias sigue siendo una de las más mortíferas del mundo".

"Las largas distancias, las condiciones imprevisibles del océano, las embarcaciones precarias y sobrecargadas y la dificultad para acceder a rescates a tiempo siguen haciendo de esta una de las rutas más letales", ha sostenido Saltmarsh, que ha apuntado sin embargo a un descenso del 61% de las llegadas a las Islas Canarias respecto a 2025, a fecha del 15 de julio.

"Estos incidentes ponen de relieve los riesgos persistentes a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes que intentan llegar a Europa, muchas de las cuales emprenden la travesía desde puntos situados a más de 2.000 kilómetros de su destino", ha remarcado.

Saltmarsh ha explicado que las principales rutas marítimas hacia Europa han registrado más de 40.000 llegadas en lo que va de 2026, frente a las 65.407 documentadas durante el primer semestre de 2025, al tiempo que ha advertido de que "las muertes y desapariciones en el mar continúan produciéndose a niveles alarmantes".

"Muchos de estos incidentes ocurren lejos de la atención pública y, en algunos casos, terminan con embarcaciones enteras desapareciendo sin dejar rastro", ha argumentado, al tiempo que ha incidido en que es necesario "redoblar los esfuerzos para abordar las causas profundas que empujan a las personas refugiadas y migrantes a emprender estas peligrosas travesías".

"Al mismo tiempo, resulta imprescindible facilitar un mayor y más rápido acceso a vías legales, mediante un aumento de las plazas de reasentamiento, más oportunidades de movilidad laboral y vías de acceso a la educación como alternativas a los peligrosos cruces marítimos", ha zanjado.

Las autoridades de Mauritania, uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, han confirmado durante las últimas semanas la interceptación de varias embarcaciones con cientos de personas a bordo, en medio del aumento de las travesías durante los últimos años, con las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.600 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.100 muertos y desaparecidos.