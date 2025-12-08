ACNUR dice que "muchos" refugiados no pueden volver a sus hogares en Siria un año después de la caída de Al Assad

Archivo - Una refugiada siria con sus pertenencias en la capital de Líbano, Beirut, mientras espera a iniciar el trayecto de regreso a Siria (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha resaltado este lunes que "muchos" refugiados y desplazados sirios aún no han logrado regresar a sus hogares un año después de la caída del régimen de Bashar al Assad tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes que forzaron su huida del país el 8 de diciembre de 2024.

"Más de tres millones de personas han vuelto a casa en Siria durante el último año, incluidos 1,2 millones desde el extranjero y 1,9 millones a nivel interno, pero muchos aún no pueden regresar a sus hogares", ha dicho el organismo en un mensaje en su cuenta en la red social X.

"ACNUR sigue apoyando a los retornados proporcionándoles medios de vida, asistencia jurídica y servicios básicos", ha dicho, después de que la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertara la semana pasada de que 14,6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria "tras catorce años de conflicto y shocks climáticos".

La huida de Al Assad tuvo lugar después de casi catorce años de una guerra desatada por su cruenta represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'. El presidente de transición, Ahmed al Shara --antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS)--, ha prometido trabajar para acelerar la reconstrucción y reactivar la economía, sumida en una grave crisis.