La activista sueca Greta Thunberg se suma a las protestas estudiantiles en Francia

La activista sueca Greta Thunberg. - Alessandro Garofalo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La influyente activista sueca Greta Thunberg se ha sumado este martes a las protestas estudiantiles que están teniendo lugar en Francia desde hace varias semanas y se ha desplazado hasta la región parisina, donde se encuentra la capital, para participar en las marchas previstas para la jornada de hoy.

La joven de 23 años se encuentra frente al Instituto Paul-Éluard, situado en Saint-Denis, una comuna al norte de París que se ha convertido en uno de los principales epicentros de los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.

"Los jóvenes no participan en las discusiones. Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan", ha lamentado Thunberg, que se ha dirigido a los medios de comunicación para instar a los estudiantes a seguir manifestándose.

"¿Qué se supone que tenemos que hacer, rendirnos? Por supuesto que no. Eso es lo que la gente trata de expresar aquí, que no nos vamos a rendir y que vamos a seguir luchando por el futuro que se nos está robando ante nuestros propios ojos", ha subrayado. "Estoy muy orgullosa de los estudiantes franceses", ha añadido.

Los estudiantes franceses han iniciado otra jornada de manifestaciones contra los recortes y la falta de recursos destinados a la educación pública. La situación sigue siendo tensa en las calles, con miles de detenidos y cientos de heridos durante las últimas semanas.

El Gobierno ha comenzado a adoptar medidas en un intento por reducir la violencia y lograr que la situación vuelva paulatinamente a su cauce. No obstante, las últimas encuestas apuntan a que aproximadamente el 54% de los franceses apoyan las protestas.