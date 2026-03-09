Acusado de crímenes de lesa humanidad un ciudadano sirio en Reino Unido por la represión durante la Primavera Árabe

Archivo - Imagen tomada con un dron de una importante manifestación en la ciudad siria de Idlib durante el décimo aniversario del estallido de la Revolución siria en marzo de 2021 - Europa Press/Contacto/Juma Mohammed - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Corona para Inglaterra y Gales (CPS) ha anunciado este lunes que un hombre de 58 años residente en Reino Unido ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad por su papel en la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar durante la Primavera Árabe en la capital del país, Damasco, en abril de 2011.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, trabajaba entonces para la Inteligencia de la Fuerza Aérea Siria (AFI) en Damasco y se sospecha que lideró un grupo "encargado de reprimir manifestaciones" en el distrito de Jobar", al este de Damasco.

La Fiscalía, que ha detallado que se trata del primer proceso de este tipo en Reino Unido, ha indicado que los cargos --tres por asesinato, tres por tortura y otro por facilitar un asesinato-- se han presentado tras una extensa investigación llevada a cabo por la Unidad de Crímenes de Guerra de la Policía Antiterrorista.

"Nuestros fiscales han llegado a la conclusión de que hay pruebas suficientes para imputar siete delitos con arreglo a la Ley del Tribunal Penal Internacional de 2001 y la Ley de Justicia Penal de 1988", ha detallado en un comunicado el jefe de la División de Lucha contra el Terrorismo de la Fiscalía de la Corona, Bethan David.

Por su parte, la jefa de la Policía Antiterrorista de Londres, Helen Flanagan, ha precisado que ha sido una investigación "compleja" y "muy desafiante" que ha requerido "una estrecha cooperación con varios socios internacionales".

Los hechos se remontan al 15 de marzo de 2011, cuando las fuerzas de seguridad sirias reprimieron las protestas pacíficas que estallaron contra el entonces Gobierno del presidente sirio Bashar al Assad, al hilo de la conocida como Primavera Árabe, en las que los participantes exigían reformas políticas y sociales.

El despliegue de seguridad para aplastar las protestas pronto desencadenó en una guerra civil. El pasado mes de diciembre, el Gobierno de Al Assad finalmente cayó a causa de una ofensiva liderada por yihadistas y rebeldes, abriendo una transición en el país que ha recaído en el ahora líder 'de facto' de Siria, Ahmed al Shara, conocido anteriormente como Abú Mohamed al Golani.