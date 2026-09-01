Acusados de homicidio imprudente doce guardias israelíes por la muerte de un preso palestino en 2023

Familias en apoyo a presos palestinos en Nablús, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nedal Shtieh

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Doce guardias israelíes han sido acusados de homicidio imprudente y agresión por agravantes por la muerte del preso palestino Thaer Abu Asab, que falleció en noviembre de 2023 en la prisión israelí de Ketziot, ubicada en el desierto del Negev, a causa de una presunta paliza.

La acusación sostiene que Walid Hatib, quien se encontraba a cargo del servicio penitenciario en el momento de los hechos, ordenó a otros once guardias que entraran en una de las celdas y golpearan con puños, patadas y, en algunos casos, con porras a los reclusos palestinos que allí se encontraban.

Tras supervisar las presuntas golpizas, el responsable ordenó a los guardias que se detuvieran y se marcharan. Como consecuencia de los golpes, Abu Asab fue trasladado a la enfermería de la prisión y luego al hospital, donde se confirmó su fallecimiento. Otros ocho presos palestinos resultaron heridos.

Posteriormente, las autoridades israelíes iniciaron una investigación al respecto. Según la acusación, Hatib habría ordenado a uno de los guardias que mintiera y diera una versión falsa de los hechos, tal y como han recogido varios medios israelíes.

Abu Asab --de 38 años y originario de la gobernación de Qalqilya, en el norte de Cisjordania-- era miembro del movimiento Fatá y cumplía una condena de 25 años de cárcel desde 2005 por un intento de asesinato relacionado con un ataque terrorista.