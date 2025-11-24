La Administración Trump amenaza con un consejo de guerra al senador Kelly, que pidió desobedecer órdenes ilegales

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este lunes la apertura de un procedimiento contra el senador Mark Kelly, quien instó a desobedecer cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. La investigación podría desembocar en un consejo de guerra.

El Pentágono ha recibido "graves acusaciones de conducta inadecuada" y por ello ha abierto una "revisión minuciosa" del vídeo en el que Kelly y otros cinco congresistas --Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan-- pedían a los soldados "rechazar órdenes ilegales".

"Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco", dijeron.

Ahora el Departamento de Guerra --nombre con el que la Administración de Trump designa a este ministerio-- ha abierto un procedimiento para "decidir las acciones a adoptar, que pueden incluir el llamamiento al servicio activo para un consejo de guerra o medidas administrativas", explica el organismo en un comunicado publicado en redes sociales.

"Esta cuestión será gestionada conforme a la ley militar y garantizando el debido proceso y la imparcialidad (...). Se limitan los comentarios oficiales para preservar la integridad del procedimiento", apunta.

En respuesta a esta comunicación, Kelly ha enumerado algunas de sus acciones como miembro de las Fuerzas Armadas y ha subrayado que ha "dado demasiado a este país para ser silenciado por abusones que se preocupan más de su propio poder que de proteger la Constitución".

"Si buscaban intimidarme a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo de hacer rendir cuentas a esta administración, no va a funcionar", ha recalcado.

Tras la publicación del vídeo el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó "traidores" y atribuyó un "comportamiento sedicioso punible con la muerte" a Kelly y a los demás congresistas que aparecen en la grabación. Los congresistas han denunciado amenazas "perturbadoras" desde entonces.

Kelly estuvo en la Armada estadounidense y se retiró con el rango de capitán. Estuvo dos veces en el golfo Pérsico y también ha sido instructor en la Escuela de Pilotos Navales. Estaría sujeto al Código Uniforme de Justicia Miliar solo en el caso de que fuera llamado a filas en calidad de reservista.

Al menos 83 personas han muerto en las últimas semanas en ataques militares estadounidenses contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en aguas del Caribe y del Pacífico, unas acciones condenadas por la ONU y organizaciones de Derechos Humanos al considerarlas ejecuciones extrajudiciales.