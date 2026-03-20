La Administración Trump demanda a la Universidad de Harvard por "antisemitismo"

Archivo - La Universidad de Harvard - Europa Press/Contacto/Kenneth Martin - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha denunciado a la Universidad de Harvard por no abordar el antisemitismo en sus campus en una nueva demanda contra la institución, que ya fue objeto de una por parte de la Administración Trump por sus políticas de diversidad.

"Tras los ataques de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás del 7 de octubre de 2023, Harvard ha tolerado turbas antisemitas de estudiantes, profesores y visitantes que supuestamente expresaban su oposición a Israel agrediendo, acosando e intimidando a estudiantes judíos e israelíes con conexiones raciales, étnicas y nacionales con Israel", ha indicado el Departamento en un comunicado difundido este viernes.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha afirmado que "demasiadas" instituciones educativas han permitido que se instaure el antisemitismo en los campus y ha apuntado a que la demanda demuestra el "compromiso" del Gobierno de Donald Trump para "poner fin al comportamiento discriminatorio que perjudica a los estudiantes".

El Departamento de Justicia, que ha presentado la demanda ante un tribunal de distrito en Massachusetts, ha acusado así a Harvard de permanecer "indiferente" ante tal nivel de "hostilidad" en los campus y de negarse a tomar medidas ante el "acoso" constante contra estudiantes judíos e israelíes.

En respuesta, Harvard ha afirmado en un comunicado que "ha tomado medidas sustanciales y proactivas" para abordar las causas del antisemitismo, mientras que también cumple con las "normas y políticas antiacoso y antidiscriminación".

"Hemos mejorado la capacitación y educación sobre el antisemitismo para estudiantes, profesores y personal, y lanzado programas para promover el diálogo civil y el desacuerdo respetuoso dentro y fuera del aula. Los esfuerzos de Harvard demuestran lo opuesto a la indiferencia deliberada", ha sentenciado.

En este sentido, ha señalado que se "preocupa profundamente por los miembros" de la comunidad judía e israelí y ha subrayado que dicha demanda representa una acción en "represalia" por "negarse a entregar el control de Harvard al Gobierno federal".

Cabe recordar que el Departamento ya presentó otra demanda contra Harvard por no entregar documentos para determinar que la universidad no comete "discriminación" tras la eliminación de los programas de diversidad, igualdad e inclusión (conocidos como DEI) por parte de la Administración Trump, que considera que "socavan" la meritocracia.

Recientemente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, liderado por Pete Hegseth, anunció una ruptura de los vínculos académicos con universidades de élite como Yale, Brown, MIT o Princeton tras una medida similar anunciada a principios de febrero que afectaba a la Universidad de Harvard.

"Ya no nos quedaremos de brazos cruzados y trataremos a estos criaderos 'woke' de adocrinamiento tóxico como centros válidos de la llamada curiosidad intelectual", indicó, agregando que ya no se enviará a militares a estudiar "programas de posgrado que socavan los mismos valores que han jurado defender".