La Administración Trump frena sus obras en un parque nacional fronterizo con México

Archivo - Protesta semanal en un puente sobre la autopista I-35 en Austin, Texas, contra los planes de construcción de la Administración Trump en el Parque Nacional Big Bend, en la frontera con México - Europa Press/Contacto/Mario Cantu

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha suspendido este lunes las obras de un proyecto de seguridad fronteriza en un parque nacional de Texas ubicado en una de las zonas menos transitadas entre Estados Unidos y México, un plan que ha levantado arduas críticas de grupos ecologistas e, incluso, una carta de un senador republicano de Texas al Gobierno.

"La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) suspende todas las actividades de construcción en el Parque Nacional Big Bend mientras lo visito y realizo una evaluación personal sobre el terreno", ha anunciado el comisionado del organismo, Rodney Scott, en una publicación en redes sociales.

Acompañando el texto ha incluido un vídeo a su llegada a un aeropuerto del estado sureño, desde donde ha afirmado dirigirse a la citada reserva para "realizar una evaluación personal", entre otras actividades.

"En los próximos días, me uniré a un pequeño equipo para evaluar el terreno y escuchar a los líderes locales, miembros de la comunidad y partes interesadas para garantizar la seguridad de nuestras fronteras y, al mismo tiempo, proteger el Parque Nacional Big Bend para las generaciones futuras", ha precisado en el texto de la publicación.

En el mismo, ha asegurado que "la CBP está firmemente comprometida con la protección de Estados Unidos, incluyendo nuestros tesoros nacionales", donde ha incluido la reserva en cuestión. Pese a ello, ha argumentado que en su oficina conocen "las amenazas actuales y previsibles a la seguridad nacional, y son reales".

Big Bend, un extenso parque desértico a lo largo del Río Grande, a unos 482 kilómetros al sudeste de El Paso, es conocido por sus montañas, cañones y fauna desértica. También abarca parte de un tramo accidentado de la frontera entre Estados Unidos y México, de aproximadamente 3.200 kilómetros, que históricamente ha registrado relativamente pocos cruces ilegales.

A principios de agosto, la llegada a la zona de excavadoras y más maquinaria pesada provocó una ola de críticas por parte de activistas ambientales, quienes argumentan que el trabajo es innecesario y destruye terrenos delicados dentro del parque nacional.

El caso llevó al senador texano John Cornyn a enviar una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, como jefe del Departamento que engloba a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

"Siempre apoyaré la seguridad de nuestra frontera, pero responsables locales de ambos partidos y otras partes interesadas me han transmitido su preocupación por los posibles impactos en zonas donde el terreno ya actúa como disuasión para los cruces ilegales, ya se trate de acantilados de 1.000 pies a orillas de ríos, profundos cañones o desiertos", subrayó el pasado martes en una publicación en redes en la que afirmaba haber enviado la misiva a Mullin.

Apenas tres días después, el jefe de la CBP emitió una declaración en la que aseguraba que el proyecto de su cartera incluía "construir una nueva carretera de acceso, mejorar las carreteras existentes, instalar tecnología de detección y colocar barreras vehiculares en ubicaciones estratégicas y limitadas".

"No estamos construyendo un muro de nueve metros ni instalando iluminación de estadio", anotaba, defendiendo que "lo que la gente está viendo ahora son trabajos de topografía y diseño, no la construcción de un muro a través del parque". "Estamos trabajando para preservar el paisaje y proteger el acceso del que dependen visitantes y empresas locales", agregaba el documento.

Al contrario, según Rodney Scott, el plan busca asistir a los agentes fronterizos "a detectar cruces ilegales, responder con mayor rapidez y asistir a visitantes (que se encuentren) en peligro".

El objetivo sería, según sus declaraciones, "no dejar Big Bend desprotegido" mientras el Ejecutivo que dirige Donald Trump "refuerza" la frontera en el suroeste del país.

"Esto representa una oportunidad para que los cárteles la aprovechen cambiando sus rutas y tácticas", aseguró, alegando estar "protegiendo este parque para salvaguardar su legado, manteniéndolo seguro e impoluto para que las familias estadounidenses puedan disfrutar de la belleza de nuestro país, libres de la actividad de los cárteles y sin temor, durante generaciones".