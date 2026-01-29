El aeropuerto de Niamey registra fuertes disparos y explosiones

Archivo - Aeropuerto de Niamey, Níger - Europa Press/Contacto/Zheng Yangzi - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las inmediaciones del aeropuerto de Niamey, la capital de Níger, ha sido escenario esta noche de intensos disparos y explosiones, sin que las autoridades nigerinas hayan dado hasta el momento explicación alguna de los hechos y sin que ningún grupo haya reivindicado ninguna acción relacionada por ahora.

Varios testigos han afirmado en declaraciones al portal de noticias LSI Africa que se han registrado disparos constantes y fuertes explosiones durante la noche del miércoles al jueves en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Diori Hamani de Niamey. Según estas informaciones, las detonaciones han estado originadas en una zona vigilada de las instalaciones aeroportuarias.

Simultáneamente, han trascendido en redes sociales múltiples vídeos en los que se puede apreciar el lanzamiento de proyectiles volando a baja altura en la zona, así como de varios civiles escondiéndose en el interior de la terminal bajo el sonido de los disparos.

Níger atraviesa actualmente una complicada situación a nivel de seguridad, pues hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM); y de Estado Islámico en el Sahel, así como a la de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en la región de Diffa, bañada por el lago Chad, si bien Niamey no se ha visto afectada a esos niveles.