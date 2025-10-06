El aeropuerto de Oslo sufre ligeros retrasos tras un supuesto avistamiento de drones en la zona

Archivo - Un avión de Norwegian Air Shuttle tras aterrizar en el aeropuerto de Oslo, Noruega (archivo) - Europa Press/Contacto/Chen Yaqin - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las operaciones en el aeropuerto de la capital de Noruega, Oslo, han sufrido ligeros retrasos este lunes tras el supuesto avistamiento de drones cerca de las instalaciones por parte de un piloto que estaba realizando un aterrizaje, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Según las informaciones recogidas por la emisora pública noruega, NRK, la Policía recibió el informe sobre el avistamiento de drones en la zona y envió personal al lugar para recabar información y, si bien por el momento la misma no ha sido verificada, varios aviones que estaban en el aire permanecieron haciendo círculos en la zona.

Así, el suceso ha provocado algunos retrasos en el aeropuerto, si bien por ahora no se han registrado desvíos a otros aparatos, mientras que la Policía ha insistido en que las operaciones continúan con normalidad, algo confirmado por la empresa que opera las actividades en el aeródromo.