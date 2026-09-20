AfD se reivindica como "el partido del pueblo" alemán y pide la dimisión del "débil" Merz

La colíder de AfD Alice Weidel (archivo) - Julian Stratenschulte/dpa

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel ha asegurado este domingo que son "el partido del pueblo" y ha instado al "débil" canciller Friedrich Merz que deje el cargo tras los recientes resultados electorales.

"AfD es claramente el nuevo partido del pueblo en Alemania. Hemos superado a la CDU y la gente quiere un cambio político", ha afirmado Weidel.

"La CDU con Friedrich Merz, con un canciller débil, no puede seguir", ha añadido la dirigente del partido ultraderechista tras conocer los resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín celebrada este domingo.

AfD ha sido el más votado de nuevo en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con un 37% de apoyo, mientras que la CDU obtiene un 5,5% y es la quinta fuerza política, según la encuesta publicada por la televisión pública alemana ARD.

En Berlín, un estado más poblado y capital del país, los resultados son muy distintos, con La Izquierda en cabeza (25,3%), seguido de la CDU (19,1), AfD (16,2%), Los Verdes (14,5%), Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 12,1%) y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5%).