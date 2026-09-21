Afganistán convoca al representante diplomático de Pakistán en Kabul tras ataques mortales en el este

Archivo - El ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Muttaqi - Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Afganistán ha convocado este lunes al encargado de negocios de Pakistán en Kabul, Ubaid Ur Rehman Nizamani, en protesta por los ataques aéreos perpetrados contra su territorio en el que han muerto al menos tres personas.

La cartera diplomática afgana ha entregado al representante de Islamabad "una carta de protesta por la violación del espacio aéreo afgano por parte del Ejército paquistaní y los ataques aéreos contra instalaciones civiles" en las provincias orientales de Kunar y Paktika, recoge una nota difundida en sus redes sociales.

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 consideran estos ataques asimismo como "una violación evidente de la soberanía nacional y la integridad territorial" del país.

Además, han negado el argumento de Pakistán de que los "incidentes de seguridad" en su territorio provengan de suelo afgano, unas afirmaciones que para Kabul carecen de fundamento.

En esta línea, consideran que con este tipo de acusaciones el país vecino trata de "distorsionar los hechos y confundir a la opinión pública". "Pakistán debería centrarse en resolver las causas reales de sus problemas, en lugar de culpar a otros países y vincular sus problemas internos con factores externos, para así solucionar sus problemas de seguridad y políticos", han declarado.

Al menos tres civiles han muerto y varias personas más han resultado heridas durante una serie de ataques aéreos perpetrados durante la madrugada de este lunes por aviones militares paquistaníes contra Kunar y Paktika, en descritos por Islamabad como bombardeos "calibrados" contra "escondites y bastiones" usados por organizaciones terroristas, en referencia a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.