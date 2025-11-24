Afganistán lanza una campaña para vacunar contra la polio a 7,4 millones de niños menores de cinco años

Archivo - Campaa de vacunación contra la polio en Mazar-i-Sharif, Afganistán (archivo) - KAWA BASHARAT / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han lanzado este lunes una nueva campaña de vacunación contra la poliomielitis que cubre 17 provincias y que tiene como objetivo inmunizar a 7,4 millones de niños menores de cinco años.

El Ministerio de Sanidad afgano ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la campaña ha sido puesta en marcha "en coordinación con socios internacionales" y ha destacado que estará activa durante cuatro días, hasta el 27 de noviembre.

El titular de la cartera, Nur Jalal Jalali, ha subrayado que las autoridades "están comprometidas con detener el poliovirus salvaje en Afganistán". "Adoptaremos todos los esfuerzos necesarios y continuaremos con las campañas de vacunación contra la polio y otros servicios sanitarios complementarios hasta erradicar la polio en Afganistán", ha destacado.

"Es importante que todos aquellos con influencia en las comunidades, incluidos eruditos religiosos, líderes comunitarios y padres apoyen a los equipos de vacunación contra la polio en todo el país", ha sostenido, al tiempo que ha reclamado a la población que "cumpla con su parte en la lucha contra la polio y salvaguarde las vidas y el bienestar de los niños en Afganistán".

Antes de asumir el poder de nuevo en agosto de 2021 tras la huida del entonces presidente, Ashraf Ghani, los talibán prohibieron la vacunación puerta por puerta en aquellas zonas bajo su control, si bien gracias a Naciones Unidas se acordó el poder reanudar el programa de vacunación en el país centroasiático.

Las campañas de vacunación en Afganistán a menudo ha tenido que hacer frente a campañas de desinformación, en las que se asegura que la vacuna causa infertilidad o bien los trabajadores sanitarios son espías, lo que ha provocado que muchos de ellos hayan sido atacados, incluso por los talibán antes de llegar al poder.