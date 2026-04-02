Afganistán y Pakistán inician conversaciones de paz con la mediación de China

Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul, Afganistán, atacado por la Fuerza Aérea de Pakistán. - Europa Press/Contacto/Zhang Yibin

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Afganistán y Pakistán han iniciado conversaciones de paz este jueves, con la mediación de China, para poner fin a las hostilidades entre ambos países, que resurgieron tras la ofensiva lanzada por Islamabad contra supuestos objetivos del grupo miliciano Tehrik e Taliban Pakistan (TTP).

Urumchi, capital de la región autónoma de Sinkiang, acoge estas conversaciones a las que ambas delegaciones han llegado entre evidentes muestras de desconfianza mutua tras la escalada de la violencia desde mediados de marzo después del ataque a un centro hospitalario en la capital afgana, Kabul que se saldó con unos 400 muertos.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, las autoridades afganas deben "demostrar acciones visibles y verificables" para la desescalada, en medio de los contactos mantenidos entre altos cargos de los dos países, ha informado el canal Dawn.

Pakistán asegura que la apuesta por los contactos van en línea con su postura "constante y su práctica tradicional de apoyar un proceso creíble que pueda conducir a una solución duradera" ante lo que considera "terrorismo transfronterizo desde Afganistán".

"Nuestra participación es una reiteración de nuestras preocupaciones fundamentales", ha señalado Andrabi, dejando en manos de Afganistán "la carga de un proceso real". "Debe demostrar acciones visibles y verificables contra los grupos terroristas que utilizan suelo afgano contra Pakistán", ha expuesto.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores afgano ha confirmado el proceso en marcha a propuesta de China y basándose en "el respeto mutuo y el contacto constructivo".

"El Emirato Islámico de Afganistán participa con un enfoque equilibrado y basado en principios, con el objetivo de mantener debates amplios y responsables sobre las relaciones de buena vecindad, el fortalecimiento de los lazos comerciales y la gestión eficaz de los asuntos de seguridad", han subrayado las autoridades afganas, controladas por los talibán desde 2021.

De esta forma, Kabul ha recalcado que la diplomacia "basada en el respeto mutuo, la no injerencia y el entendimiento constructivo" puede aportar "soluciones prácticas y sostenibles" a los choques entre Afganistán y Pakistán.

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP). Las tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.