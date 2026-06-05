África activa un plan de respuesta continental contra el ébola mientras aumentan los casos y los fallecidos

Imagen de archivo de un trabajador sanitario durante el brote de ébola en RDC - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Control de Enfermedades de África (CDC Africa) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han activado un "plan de respuesta continental" para hacer frente al peor brote de ébola de la historia reciente, con epicentro en República Democrática del Congo y extendido a Uganda, que ha dejado ya 65 muertos y 397 casos confirmados.

El plan, que tiene una duración estimada de seis meses, hasta noviembre de este año, tiene como objetivo recaudar unos 450 millones de euros "en la preparación, detección rápida y respuesta al brote" caracterizado por las enormes dificultades sobre el terreno a la hora de controlarlo, dada la violencia reinante en el norte de RDC y los constantes desplazamientos de población que ha provocado.

Los CDC Africa han avisado este mismo viernes que la cepa Bundibugyo, para la que no hay vacuna disponible, está comenzando a cebarse con los trabajadores sanitarios: hay al menos siete entre los fallecidos y 34 casos confirmados dentro del balance general.

El plan también se centra en la protección de las poblaciones vulnerables, el fortalecimiento de la colaboración transfronteriza y el apoyo a los países para que respondan con rapidez a los nuevos casos. Además, en una decena de "países prioritarios" se están reforzando medidas cruciales para mejorar la preparación ante emergencias de salud pública y garantizar la detección temprana y una respuesta rápida.