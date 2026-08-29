Una agencia multa a un exasistente de Trump por apostar sobre los discursos presidenciales con información privilegiada

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delante de un teleprompter - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha anunciado a última hora de este pasado viernes una multa contra un antiguo asistente del presidente Donald Trump por apostar sobre el contenido de los discursos presidenciales haciendo uso de información privilegiada al tratarse de uno de los encargados del teleprompter, el aparato electrónico que emplea el presidente para leer en sus actos públicos.

Gabriel Perez, que fue apartado de su cargo en julio tras conocerse el escándalo, ha sido multado finalmente por 172.000 dólares, unos 150.000 euros, por apropiarse indebidamente de información material no pública obtenida a través de su empleo en el gobierno federal con el fin de negociar contratos de eventos en una plataforma de mercado de predicción para su beneficio personal.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, mientras trabajaba como operador de teleprompter para la Casa Blanca, Perez negoció contratos de mercado de menciones presidenciales, que son contratos de eventos que reflejan palabras o frases que el Presidente podría usar durante sus discursos.

En su cargo, Perez tenía acceso a los discursos presidenciales antes de que fueran pronunciados y se apropió indebidamente de esa información -incumpliendo su deber de confianza- para negociar contratos de mercado de menciones presidenciales, generando más de 107.500 dólares en ganancias.

La plataforma en cuestión es Kalshi, cuyo abogado, Bobby DeNault, ha confirmado que todo este caso comenzó a raíz de una "investigación de vigilancia" realizada por la propia compañía. "Hoy, esta persona fue sancionada por la CFTC. No importa quién seas: si infringes nuestras normas o la ley federal, te enfrentarás a las consecuencias", ha manifestado el letrado en redes sociales