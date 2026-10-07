La agencia de salud pública de EEUU "sigue de cerca" el supuesto caso de peste pulmonar en Rusia

Archivo - Tubos de ensayo en un laboratorio de un Centro de Higiene y Epidemiología ruso en Kaliningrado - Alexander Melekhov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la agencia de salud pública de Estados Unidos, ha afirmado este martes que "sigue de cerca" el supuesto caso de peste pulmonar en Rusia, tras la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shélejov, en el óblast de Irkutsk, en la Siberia oriental.

"Los CDC están al tanto y siguen de cerca los informes sobre un caso sospechoso de peste neumónica en la región de Irkutsk, Rusia, que resultó en un fallecimiento", ha indicado en redes la agencia, que colabora con otras entidades estadounidenses "para evaluar la evolución de los acontecimientos a medida que se disponga de más información".

Mientras tanto, los CDC han querido incidir en que se trata de "una enfermedad bacteriana grave que puede tratarse con antibióticos, especialmente cuando se detecta y se trata a tiempo".

Asimismo, anotando que "la peste neumónica puede transmitirse de persona a persona a través de gotitas respiratorias durante el contacto cercano", ha destacado la importancia de establecer medidas de salud pública como "la identificación y el tratamiento rápidos de las personas infectadas, así como el seguimiento de aquellas potencialmente expuestas".

De cualquier modo, la agencia norteamericana ha remarcado que "por el momento, no hay indicios de una amenaza mayor para Estados Unidos", si bien tanto los CDC y como sus socios gubernamentales están "preparados" y continuaremos siguiendo de cerca la situación.

La institución estadounidense se ha pronunciado de este modo unas horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, haya insistido en que las autoridades rusas deben "ser transparentes" y compartir más información sobre el caso. "Quizá no haya nada de qué preocuparse. Quizá sea algo más grave de lo que pensábamos. No lo sabemos", ha manifestado.

No obstante, las autoridades de Rusia han mantenido hasta el momento que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es "estable", después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de la investigadora tras un presunto accidente de laboratorio en Shélejov.