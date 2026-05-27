Alabama pide medidas cautelares al Supremo para evitar que entre en vigor el bloqueo de su mapa electoral

Archivo - La senadora republicana por Alabama Katie Britt - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alabama han solicitado este miércoles "medidas cautelares" al Tribunal Supremo para evitar que entre en vigor el bloqueo de su mapa electoral, elaborado por el Partido Republicano en 2023 y que elimina uno de los dos distritos de mayoría negra en dicho territorio.

En particular, han solicitado medidas cautelares de emergencia en un documento presentado ante el Supremo y recogido por la cadena CBS News en el que exigen que quede en suspenso el fallo emitido en la víspera por un panel de tres jueces federales a la espera de que se resuelva una apelación sobre el caso. Las autoridades de Alabama han solicitado a la máxima corte estadounidense que se pronuncie sobre esta cuestión antes del próximo lunes, 1 de junio.

En el escrito, han alegado que los electores se verán obligados a ejercer su derecho al voto "bajo un mapa electoral manipulado racialmente, diseñado por un tribunal, que no cumple con los objetivos legítimos de redistribución de distritos de Alabama".

"Alabama y la ciudadanía se enfrentan a un daño irreparable a menos que se dicte una suspensión, ya que no podrán utilizar los planes debidamente aprobados del estado para las elecciones de 2026", han agregado en alusión a los comicios de medio mandato o 'midterms', programadas para principios de noviembre.

La redistribución electoral presentada por los republicanos en 2023 --que permitiría a la formación obtener un escaño más en las elecciones de medio mandato-- "era legal entonces y sigue siéndolo ahora", han defendido en el escrito.

La petición llega un día después de que un tribunal de distrito haya bloqueado dicho mapa electoral al considerar que supone una "discriminación intencional por motivos de raza en violación de la Constitución" estadounidense, concretamente de la Decimocuarta Enmienda, impidiendo así su entrada en vigor.

"La legislatura sabía perfectamente que un plan sin un distrito adicional para la población negra diluiría la oportunidad de los afroamericanos de Alabama de participar en el proceso político y promulgó intencionadamente ese mismo plan", señaló el tribunal, según recogió NBC News.

El caso se retrotrae a una decisión del Tribunal Supremo en 2023, que determinó que el mapa electoral violaba la ley del derecho al voto, si bien la legislatura republicana desobedeció dicha orden y optó por aprobar la redistribución con un solo distrito de mayoría negra. Tras ello, la corte dejó sin efecto la decisión y utilizó otro mapa electoral en las elecciones que se celebraron en 2024.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha tumbado un mapa electoral en el estado de Luisiana que garantizaba el voto de la comunidad negra, un precedente legal que ha sido utilizado ahora por los republicanos de Alabama para revivir su redistribución electoral. Es probable que el Partido Republicano apele el fallo, devolviendo nuevamente el caso al Tribunal Supremo, si bien por el momento el mapa en vigor es el de 2024.