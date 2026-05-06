Albanese destaca que España "está prácticamente sola ante la abominación" del genocidio en Gaza

La relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, durante una visita al ‘Guernica’, en el Museo Reina Sofía. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, ha destacado este miércoles que España "está prácticamente sola ante la abominación" del genocidio en la Franja de Gaza y los ataques por parte de Israel en Líbano e Irán y ha afeado a la Unión Europea que anteponga "las corporaciones a las personas".

"Esto es lo que es Europa tres años después del genocidio en Gaza", ha manifestado la relatora de la ONU sobre los Derechos Humanos de los palestinos en declaraciones a la prensa desde la sala en la que se expone el 'Guernica' de Pablo Picasso, en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Albanese ha agradecido al Gobierno y a la sociedad española por "plantar cara a la injusticia y hacer "creer que existe la posibilidad de mantenerse firme" y si bien ha reconocido que "se puede hacer mucho más", la posición de España contrasta ampliamente con la de una Unión Europea (UE) que está demostrando "lo que realmente es".

"Es una institución que antepone los mercados, los intereses privados y los de las corporaciones por encima de las personas, sus derechos y la vida civil", ha dicho Albanese, que confía en que España represente "el comienzo de un cambio desde dentro de Europa hacia un multilateralismo descolonizado".

"Por eso no podemos ver lo que está haciendo el Gobierno español como un simple acto de solidaridad hacia los palestinos, es un acto de preservación de lo que queda de nuestras democracias", ha valorado la relatora de Naciones Unidas.

Albanese ha advertido de que la campaña de ataques de Israel continúa en el enclave palestino a pesar de la tregua anunciada en octubre de 2025. "No hay un alto el fuego. Se ha dado la orden de apartar la mirada de Gaza. Se ha dado la orden de olvidar", ha denunciado, afeando a la comunidad internacional su "cobardía", la cual "solo es superada por la criminalidad" que ahoga la región.

"La mayor parte del mundo ha desviado la mirada hacia otro lugar, pero en Gaza sigue muriendo gente", ha incidido la relatora de Naciones Unidas, que advierte de que si se sigue permitiendo "que el genocidio continúe (...), tarde o temprano está realidad se nos echará encima".

ACTITUDES "DE LA MAFIA" PARA ACALLAR A LOS QUE PROTESTAN

Albanese ha advertido de que "nadie está a salvo" de salir malparado si cuestiona los intereses de Israel y el de las corporaciones que se están beneficiando del genocidio y ha puesto como ejemplo las sanciones a las que ella misma que hacer frente por "pedir justicia para quienes han sufrido el genocidio".

"Es peor que ser delincuentes, porque incluso a los delincuentes se les permite defenderse. Incluso a los delincuentes se les garantiza el debido proceso, y a nosotros no", ha valorado Albanese, que se ha preguntado por qué las sanciones de Estados Unidos han de tener jurisdicción en Europa.

"Hoy me pasa a mí, pero mañana podría pasarles a miembros de su Gobierno o a sus jueces. Así que se trata de una técnica de intimidación al estilo de la mafia para silenciar a la gente, para obligarla a acatar las normas", ha criticado.

La relatora de la ONU ha recordado que "Israel no habría podido cometer todos los crímenes que ha cometido contra los palestinos si no fuera por la impunidad de la que ha disfrutado", siendo el secuestro de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales del Mediterráneo el último ejemplo de un caso que se remonta a 1967, con el inicio de la ocupación de los territorios palestinos.

"Lo que sí es nuevo es la escala, la magnitud de las atrocidades, la arrogancia, la ostentación y el hecho de que sigan gozando de impunidad. Es escandaloso (...) En Europa, Israel se ha adentrado hasta mil kilómetros mar adentro desde su costa para secuestrar a personas que no se dirigían a Israel", ha remarcado.

"Las cárceles israelíes son centros de tortura y ahora un ciudadano europeo y uno brasileño se encuentran dentro de esas cárceles. Deben ser liberados de inmediato. Por eso toda la presión que se necesita debe venir de Europa. O se respetan las normas básicas del Estado de derecho, o barbarie", ha dicho.

Albanese ha recordado que las obligaciones internacionales hacia el genocidio son las mismas que frente a la ocupación y pasan, por ejemplo, con romper toda relación comercial y de asistencia de cualquier otro tipo, sin olvidar, tampoco, la necesidad de exigir responsabilidad a la empresas que se lucran con el genocidio.

"Los intereses corporativos son más importantes que la democracia. Sé que es difícil de asimilar, pero esto es lo que llevo viendo desde hace al menos un año. Desde que empecé a investigar la complicidad de las universidades, los fondos de pensiones, los bancos y, por supuesto, la industria armamentística, e incluso Airbnb y Booking", ha concluido.