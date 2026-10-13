Albania avanza en su proceso de adhesión a la UE con el cierre de un cuarto capítulo

De izquierda a derecha, el primer ministro de Albania, Edi Rama; el ministro de Estado irlandés para Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne; y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Albania han cerrado provisionalmente este martes un nuevo capítulo de las negociaciones de adhesión del país balcánico, relativo a la política empresarial e industrial, con lo que Tirana suma ya cuatro capítulos completados de los 33 que conforman su proceso de integración en el bloque comunitario, que el Gobierno albanés aspira a concluir antes de finales de 2027.

El acuerdo se ha alcanzado durante la décima Conferencia Intergubernamental de Adhesión con Albania, celebrada este martes en Luxemburgo, con la participación del primer ministro albanés, Edi Rama; la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos; y el ministro de Estado irlandés para Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne, en representación de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

La firma se ha dado después de que los Veintisiete dieran luz verde al cierre provisional del capítulo 20, dedicado a la política empresarial e industrial, y después de que el pasado julio se completaran otros tres capítulos relativos a ciencia e investigación, educación y cultura, y relaciones exteriores. Albania ha conseguido abrir ya todos los capítulos de negociación, aunque todavía tiene pendientes de cerrar 29.

"Albania ha dado hoy otro paso decisivo hacia el lugar que le corresponde en la Unión Europea", ha celebrado Rama durante una rueda de prensa, en la que ha defendido que este nuevo avance supone un reconocimiento de las reformas emprendidas por su Gobierno y de la transformación que está experimentando el país.

El mandatario albanés ha asegurado que su Ejecutivo quiere acelerar el ritmo de las negociaciones y ha planteado incluso duplicar los avances alcanzados hasta ahora, aunque ha reconocido que el éxito del proceso no puede medirse únicamente por el número de capítulos cerrados.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha felicitado a Albania por estar entre los países más avanzados en el proceso de ampliación de la UE, destacando a su vez que las reformas en materia industrial permitirán mejorar la competitividad de las empresas albanesas.

"Albania se ha fijado el ambicioso objetivo de cerrar todos los capítulos de negociación antes de finales de 2027, y apoyamos esta ambición", ha añadido Kos, si bien ha advertido de que, para conseguirlo, Tirana deberá seguir impulsando reformas, especialmente en los ámbitos fundamentales del Estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones.

En este sentido, ha insistido en que el proceso de adhesión debe involucrar tanto al Gobierno como a la oposición, la sociedad civil y los ciudadanos, puesto que "la pertenencia a la UE es un proyecto nacional".

MONTENEGRO LIDERA LAS NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN

El avance de Albania se produce apenas un día después de que la Unión Europea acordara cerrar provisionalmente otros tres capítulos de negociación con Montenegro, el país más avanzado en el proceso de adhesión al bloque comunitario y cuya incorporación en 2028 se contempla desde Bruselas como horizonte político.

En concreto, los Veintisiete dieron este lunes por concluidas las negociaciones con Podgorica en los ámbitos de política económica y monetaria, estadísticas y política social y empleo, elevando a 21 el número de capítulos cerrados provisionalmente de los 33 que integran su proceso de adhesión.

Montenegro, que también ha abierto todos sus capítulos de negociación, se mantiene así por delante de Albania en la carrera por incorporarse a la UE, con el objetivo fijado de convertirse en el 28º Estado miembro del bloque comunitario en 2028.