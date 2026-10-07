El alcade de Esmirna, del opositor CHP, se une al partido de Erdogan

Archivo - El alcalde de la ciudad turca de Esmirna, Cemil Tugay - Izmir Metropolitan Municipality / Xinhua News / Eu

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad turca de Esmirna, Cemil Tugay, se ha unido este miércoles a la formación del presidente Recep Tayip Erdogan, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), meses después de darse de baja del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP).

Tugay ha oficializado su incorporación a la formación islamista durante un acto con los diputados del AKP en el Parlamento, en el que ha asegurado que se suma a sus filas "con fe y confianza, para acompañar en su camino a quienes se han comprometido a construir, bajo el liderazgo del presidente, una Turquía grande y fuerte, y una nación libre de polarizaciones y divisiones".

"No he venido a pelear; mi misión es el amor (...) Nos ponemos en marcha para levantar a Esmirna, resolver sus problemas y reconstruir nuestra ciudad. No tengo ninguna duda. Con la armonía y la colaboración entre el gobierno local y el central, lograremos grandes cosas", ha defendido, recalcando la experiencia de larga data de Erdogan al frente de las instituciones turcas, unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal Anadolu.

Tugay, elegido con los votos al CHP, lleva desde junio dirigiendo la Alcaldía de Esmirna como independiente, después de darse de baja del partido opositor en medio de una serie de investigaciones emprendidas por la Justicia que se ha saldado con la detención de decenas de regidores del CHP, incluido el de Estambul, Ekrem Imamoglu, el rival más fuerte para disputar la Presidencia a Erdogan en las elecciones de 2028.

De acuerdo a las informaciones del diario turco 'BirGün', el transfuguismo de Tugay ha provocado protestas en la plaza Cumhuriyet de Esmirna, al grito de "Cemil traidor", "Cemil dimisión" e "Imamoglu presidente".