El alcalde de Hiroshima dice que Trump "no entiende la realidad de los bombardeos atómicos"

Afirma que enviará una invitación al presidente de EEUU para que visite la ciudad y se reúna con víctimas de los ataques

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad japonesa de Hiroshima, Kazumi Matsui, ha afirmado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no entiende la realidad de los bombardeos atómicos" tras comparar los ataques ejecutados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial con los recientes bombardeos contra instalaciones nucleares en Irán.

Matsui ha resaltado que Trump "parece no entender que, una vez usadas, las bombas atómicas matan a amigos y enemigos por igual y amenazan la humanidad", antes de adelantar que le invitará a visitar la ciudad para comprender mejor esta realidad, según ha recogido la agencia japonesa de noticias Kyodo.

El alcalde de Hiroshima ha señalado que trasladará esta invitación al presidente estadounidense a través de la Embajada de Estados Unidos en Tokio y ha afirmado que podría así visitar el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima para ver los documentos sobre la devastación causada por estos ataques y escuchar las historias de algunos supervivientes.

Trump reivindicó la semana pasada durante su visita a la ciudad neerlandesa de La Haya para participar en la cumbre de la OTAN que los ataques contra instalaciones nucleares en Irán pusieron fin al conflicto entre Israel y Irán y trazó un paralelismo con el uso de bombas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial.

"Ese golpe acabó con la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima. No quiero usar el ejemplo de Nagasaki, pero fue esencialmente lo mismo", sostuvo. "Aquello acabó con esa guerra. Esto terminó eso con una guerra. Si no hubiéramos eliminado esas instalaciones nucleares estarían luchando ahora mismo", apostilló el inquilino de la Casa Blanca.

Los bombardeos contra Hiroshima y Nagasaki fueron lanzados los días 6 y 9 de agosto de 1945 por orden del entonces presidente estadounidense, Harry Truman, causando entre 105.000 y 120.000 muertos, además de 130.000 heridos y miles de afectados posteriormente a causa de la radiación, incluidos casos de cáncer. Las autoridades reconocieron a unos 650.000 personas como 'hibakusa' o supervivientes.