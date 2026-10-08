Alcalde de Lieja prohíbe reuniones de más de tres personas tras disturbios por manifestaciones estudiantiles en Bélgica

Un grupo de jóvenes se enfrenta a la policía mientras estudiantes se concentran frente a varios centros educativos, en Lieja, durante una protesta contra las reformas educativas y los recortes presupuestarios - JONAS ROOSENS / Belga Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lieja, Willy Demeyer, del Partido Socialista (PS), ha firmado este miércoles una ordenanza de Policía por la que prohíbe, con carácter excepcional, las reuniones de más de tres personas en todo el territorio municipal a partir de este jueves a las 6.00 horas (hora local). La medida, de carácter extraordinario, responde a los disturbios registrados en el centro de la ciudad belga desde el pasado 1 de octubre en el marco de una ola de protestas estudiantiles contra los recortes en educación muy similares a las surgidas en Francia.

Según ha informado la televisión belga RTL, la policía registró más de 50 detenciones administrativas y judiciales el miércoles, tras nuevos episodios de violencia urbana en el centro de la ciudad. En su ordenanza, el alcalde cita la existencia de "concentraciones hostiles" que habrían dado lugar a lanzamientos de proyectiles contra las fuerzas del orden, violencia urbana y daños a bienes públicos y privados.

Demeyer ha justificado la decisión apelando a la seguridad de los ciudadanos. "Está en juego la seguridad de los habitantes de Lieja, de los estudiantes, de los comerciantes y de todos los usuarios de la ciudad.", ha asegurado el alcalde en un comunicado recogido por el medio RTBF.

Los comerciantes del centro ya habían recibido el miércoles un mensaje de alerta Be-Alert instándoles a cerrar sus establecimientos ante los altercados en curso. La estación Lieja-Guillemins fue igualmente cerrada, y la Policía recurrió a gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes y facilitar la intervención de los bomberos después de que un marquesina de autobús fuera incendiada.

Los disturbios tienen su origen en una movilización de alumnos de secundaria contra las medidas de recorte impulsadas por la ministra de Educación, Valérie Glatigny y contra la subida del precio de los abonos de transporte público en Valonia, en un movimiento que se enmarca también en el contexto de las protestas de los profesores contra las reformas educativas del gobierno y que ha seguido el ejemplo de las movilizaciones de los estudiantes de secundaria en Francia, según ha informado el citado medio.