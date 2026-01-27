El alcalde de Minneapolis afirma que "algunos" agentes federales abandonarán la ciudad este martes

Archivo - El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey - Europa Press/Contacto/Leila Navidi - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha asegurado este lunes tras conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump, que "algunos" agentes federales se retirarán de esta ciudad del estado de Minnesota en la mañana de este martes.

"Algunos agentes federales comenzarán a abandonar la zona mañana, y yo seguiré presionando para que el resto de los implicados en esta operación se vayan", ha señalado en redes sociales, donde ha agradecido al inquilino de la Casa Blanca su conversación telefónica.

El regidor ha defendido ante Trump "lo mucho que Minneapolis se ha beneficiado de nuestras comunidades de inmigrantes" y "que (su) principal prioridad es que se ponga fin a la operación" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), denominada operación Metro Surge.

"El presidente ha coincidido en que la situación actual no puede continuar", ha declarado Frey, antes de asegurar que las autoridades de Minneapolis seguirán "cooperando con las fuerzas del orden estatales y federales en investigaciones criminales reales", si bien "no participaremos en detenciones inconstitucionales de nuestros vecinos ni aplicaremos la ley federal de inmigración".

En esta línea, ha sostenido que las personas "deben rendir cuentas por los delitos" que cometan, "no por su procedencia", y ha reiterado que continuará "trabajando con todos los niveles del gobierno para mantener la seguridad de nuestras comunidades, reducir la delincuencia y dar prioridad a los residentes de Minneapolis".

Frey ha anunciado además que abordará este martes la situación y "los próximos pasos a seguir" con el "zar de las fronteras", Tom Homan, quien se encargará, además de dirigir las operaciones del ICE en Minnesota, de gestionar las investigaciones de fraude en el estado que han provocado "el robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes", según ha señalado este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El magnate republicano, por su parte, ha resaltado la "muy buena conversación" mantenida con el alcalde Frey, subrayando que "se están haciendo muchos progresos", después de hablar asimismo con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a quien había acusado anteriormente de "incitar a la insurrección".

El pasado sábado un agente de la Patrulla Fronteriza mató al enfermero Alex Pretti mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE en el centro de Minneapolis, lo que ha provocado protestas de la población, ya que este incidente se suma a otros como el de la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".