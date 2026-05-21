Alemania afirma estar preparada para asumir un mayor liderazgo en el seno de la OTAN

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha indicado este jueves que Berlín está dispuesto a asumir una mayor responsabilidad en el seno de la OTAN, después de los planes confirmados por Estados Unidos de reducir su presencia militar en Europa.

"Nuestro objetivo es un nuevo reparto de cargas que se ajuste al potencial económico y militar de Alemania y de Europa", ha asegurado en declaraciones previas a la cita de los ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia. "Alemania asume así su responsabilidad de liderazgo", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia DPA, antes de su viaje a Helsingborg.

Wadephul ha incidido en que a medida que aumenten las capacidades europeas, "también deben reajustarse las tareas dentro de la Alianza", insistiendo así en que Berlín asuma un mayor liderazgo en las estructuras de la OTAN.

Respecto a los objetivos de gasto acordados en la cumbre de la Haya, cuando los aliados pactaron destinar un 3,5% del PIB al presupuesto de defensa y un 1,5% a infraestructuras e inversiones militares, el titular germano ha indicado que Alemania quiere alcanzar lo antes posible el objetivo.

Según ha dicho, si los países europeos adquieren mayores responsabilidades en la OTAN también tienen que fijarse prioridades que redunden al máximo en la seguridad de Europa. De esta forma, ha planteado llevar a Suecia propuestas concretas de apoyo a Ucrania, al tiempo que se respalda a la industria armamentística ucraniana.