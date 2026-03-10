Alemania anuncia la "reubicación temporal" fuera de Irak del personal de su Embajada en Bagdad

Archivo - Bandera de Alemania (archivo) - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Alemania ha anunciado este martes la "reubicación temporal" fuera de Irak del personal de su Embajada en la capital del país, Bagdad, a causa de las "amenazas de seguridad" en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El personal de la Embajada alemana en Bagdad ha sido reubicado temporalmente fuera de Irak por la amenaza de seguridad", han dicho fuentes del Ministerio de Exteriores de Alemania en declaraciones concedidas a Europa Press, antes de afirmar que es parte de unas "medidas necesarias" para proteger a sus trabajadores diplomáticos "ante la tensa situación" en la región.

Así, han recalcado que, en este contexto, "el departamento legal y consular de la Embajada ya trabajaba desde hace tiempo con unas capacidades gravemente limitadas", si bien han apuntado que "la accesibilidad a la legación sigue garantizada".

"La seguridad de nuestros empleados es una prioridad y es supervisada de forma continua por el Centro de Respuesta ante Crisis del Gobierno Federal", han manifestado, al tiempo que han hecho hincapié en que "las medidas de seguridad necesarias son revisadas y ajustadas de forma regular".

Durante los últimos días se han registrado varios ataques con drones y misiles en Irak, incluidos varios achacados a Estados Unidos e Irán, a los que se han sumado operaciones de milicias proiraníes que han puesto entre sus objetivos instalaciones militares estadounidenses en el país.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.