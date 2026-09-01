Alemania confirma una nueva deportación de 22 migrantes afganos a Kabul

Archivo - En 2019, un solicitante de asilo afgano besa el suelo del aeropuerto tras bajar de un avión chárter. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han confirmado este martes que otros 22 migrantes afganos, que habían sido procesados en el país, han sido deportados a Kabul, en medio de los vuelos de repatriación a Afganistán a pesar de las críticas por parte de parlamentarios opositores y organizaciones de Derechos Humanos.

"Esta mañana, 22 hombres afganos sujetos a obligación de salida ejecutable han sido deportados a Kabul", ha informado el Ministerio del Interior alemán que añade que todas las personas deportadas son "hombres que han sido procesados penalmente" en Alemania.

Berlín en todo caso ha avanzado que las medidas no estarían limitadas a "criminales" e "individuos que supongan una amenaza", tras las reiteradas críticas por su postura.

Aunque Alemania no reconoce formalmente a las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021 tras tomar Kabul en pleno repliegue de las tropas internacionales, ha iniciado hace dos años una serie de vuelos de deportación de personas condenadas en el país europeo.