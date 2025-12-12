Alemania convoca al embajador ruso por supuestos sabotajes e injerencia en las elecciones de 2025

Sergei Nechayev, embajador ruso en Berlín. - Europa Press/Contacto/Kristina Zorkina

BERLÍN 12 Dic. (DPA/EP) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, ha citado este jueves al embajador ruso, Sergei Nechayev, por supuestos actos de sabotaje y ciberataques, en el marco de la campaña para las elecciones federales --en las que se eligen a los miembros del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento-- de febrero de 2025.

Las autoridades de Berlín apuntan directamente hacia Moscú como responsable de una campaña para dividir a la sociedad alemana y fomentar la desconfianza a través de campañas de desinformación, pero también mediante ataques cibernéticos que afectaron al tráfico aéreo en agosto de 2024.

"Se puede afirmar con certeza que, a través de la campaña 'Storm 1516', Rusia intentó influir en las últimas elecciones federales y de manera continua en los asuntos internos de Alemania", ha apuntado la cartera de Exteriores.

Estas campañas de desinformación han estado presentes desde 2024 y han ido dirigidas principalmente a desacreditar al canciller alemán, Friedrich Merz, pero también al que fuera vicecanciller en el anterior gobierno, Robert Habeck, entonces candidatos a las elecciones anticipadas de febrero de 2025.

Rusia "amenaza de manera nuestra seguridad, no solo por su guerra de agresión contra Ucrania, sino también aquí en Alemania", ha señalado la cartera de Exteriores, quien ha advertido de un aumento en los últimos años de estas campañas de guerra híbrida que llegan desde Moscú.