Merz recibirá el lunes a Zelenski en Berlín para abordar el proceso de paz en Ucrania junto a líderes europeos

Archivo - El canciller de Alemania, Friedrich Merz (d), junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i), en una rueda de prensa en Berlín en agosto de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibirá el lunes en Berlín al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para una reunión en la que se abordará el proceso de conversaciones para un posible acuerdo de paz con Rusia, encuentro que contará con presencia de líderes de la Unión Europea (UE) y de las instituciones europeas.

"El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá el lunes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para mantener conversaciones económicas germano-ucranianas y un intercambio sobre el estado de las negociaciones de paz en Ucrania", ha apuntado la cancillería a través de un comunicado.

Asimismo, ha manifestado que, posteriormente, "numerosos jefes de Estado y de gobierno europeos, así como los máximos representantes de la UE y la OTAN, participarán en las conversaciones".

Fuentes europeas han confirmado la cita a Europa Press y han señalado que en la misma estará presente el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sin más detalles por ahora, en medio de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.