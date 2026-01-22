Alemania expulsa a un empleado de la Embajada rusa en Berlín por espionaje

Archivo - Imagen de la Embajada rusa en Berlín.- Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha anunciado este jueves que expulsará a un empleado de la Embajada rusa en Berlín por espionaje, que según la prensa local se trataría del agregado militar adjunto.

"No aceptamos el espionaje en Alemania y menos aún bajo la apariencia de estatus diplomático", ha enfatizado la cartera de Exteriores en un breve mensaje en redes sociales tras haber citado al embajador ruso, Sergei Nechaev, para comunicárselo.

"Hemos convocado al embajador ruso ante el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores y le hemos informado de que el individuo que espió en nombre de Rusia será expulsado", ahonda Berlín.

Según las autoridades alemanas, el empleado de la Embajada que ha de salir del país en un plazo de 72 horas era el contacto dentro de legación diplomática rusa de una ciudadana germano-ucraniana detenida en las últimas horas y a la que se acusa de haber recopilado información sensible sobre la guerra de Ucrania.

La Fiscalía ha acusado a esta mujer de espionaje, y sospecha que habría estado en contacto con esta persona de la Embajada rusa en Berlín desde 2023, habiendo facilitado información sobre la industria armamentística alemana.

Para Moscú se trata de una nueva "provocación improvisada" por parte de las autoridades de Berlín, "diseñada para desacreditar a la misión diplomática rusa en el contexto de la 'manía de espionaje' promovida activamente en Alemania".

La cartera rusa de Exteriores ha rechazado estas "absurdas" acusaciones contra uno de sus funcionarios y ha adelantado que responderá de la misma manera.