Alemania no prevé imponer restricciones a los viajes a España "en un futuro próximo"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, no cree que el aumento de los contagios de coronavirus en España vaya a implicar "en un futuro próximo" un aumento de las restricciones de viaje y ha insistido en la importancia de la campaña de vacunación frente a la COVID-19: "Quienes estén vacunados tendrán un buen verano".

Con la campaña de turismo estival ya iniciada y la incidencia de contagios al alza en distintos países europeos, varios gobiernos han recuperado medidas que ya habían aparcado. Alemania, por ejemplo, ha limitado la entrada desde Portugal a raíz del alza de los casos de COVID-19 por la expansión de la variante delta del SARS-CoV-2.

"No hay indicios de una evolución que haga temer que tengamos que volver a tomar decisiones en un futuro próximo que supongan que los turistas alemanes ya no puedan ir de vacaciones a España", ha declarado Maas durante una visita a Madrid para participar en una reunión de la Iniciativa de Estocolmo sobre el desarme nuclear.

En el caso de España, el jefe de la diplomacia alemana cree que los datos "no son preocupantes por el momento", entre otras razones porque la variante delta no está tan extendida como en Portugal, según informa la agencia de noticias DPA. Alemania, no obstante, ha calificado como zonas de riesgo 17 regiones españolas, entre ellos destinos turísticos como la Costa del Sol, la Costa Brava y Barcelona.

Maas ha explicado en rueda de prensa que esta mañana ha hablado del tema en un encuentro bilateral con su homóloga, Arancha González Laya, quien le habría transmitido que siguen "muy de cerca" la evaluación de la pandemia. El ministro alemán ha subrayado su "plena confianza" en las autoridades españolas.

En este sentido, ha asumido que los datos irán subiendo y bajando durante los próximos meses y que, llegado el caso, habrá que ver cómo "reaccionar". Por el momento, ha advertido de que "aquellos que estén vacunados tendrán un buen verano"; "un buen verano en todas partes, especialmente en España".