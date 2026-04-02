Alemania pide a China usar su influencia sobre Irán para que cese las hostilidades en el Golfo

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul - Europa Press/Contacto/Fabio Frustaci - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha pedido este jueves a China usar su influencia sobre Irán para que cese las hostilidades en el Golfo, insistiendo en la necesidad de retomar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

"Compartimos la preocupación por la situación en Oriente Próximo, el objetivo de poner fin rápidamente a este conflicto y el compromiso con la libertad y la seguridad de la navegación", ha indicado el titular de Exteriores germano en una llamada con su homólogo chino, Wang Yi.

Ambos países coinciden en la voluntad de retomar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. "Coincidimos en que ningún país individual puede controlar las rutas marítimas ni imponer peajes por el paso", ha recalcado la diplomacia alemana en un comunicado sobre el contacto telefónico.

En este sentido, Berlín ha instado a Pekín a emplear "su influencia sobre Irán" para "de manera constructiva lograr una solución negociada y el cese de las hostilidades contra los Estados del Golfo".

En todo caso, el ministro alemán ha denunciado el papel "hostil" de Teherán "durante décadas hacia sus vecinos", incidiendo en que su programa nuclear y de misiles "ha puesto en peligro la paz y la seguridad".

Las autoridades de China vienen pidiendo el cese "inmediato" de los ataques en Oriente Próximo, a medida que avanza la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel y Washington ha anunciado nuevas andanadas de ataques en las siguientes dos o tres semanas.

Pekín junto a Pakistán planteó de forma conjunta una propuesta de cinco puntos para proceder a un alto el fuego, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones de paz que pongan fin a la inestabilidad en toda la región de Oriente Próximo.