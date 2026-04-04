Alemania propone el fin del principio de unanimidad en la UE para cuestiones de política exterior en 2029

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul (imagen de archivo) - Michael Kappeler/dpa

BERLÍN 4 Abr. (DPA/EP) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, se ha declarado a favor de que la Unión Europea (UE) abandone el principio de unanimidad en cuestiones de política exterior y de seguridad para facilitar la toma de decisiones antes del final de la legislatura actual, en el año 2029.

"Para ser un actor capaz de actuar a nivel internacional, para madurar de verdad, deberíamos abolir en la UE el principio de unanimidad en la política exterior y de seguridad antes de que termine esta legislatura", ha explicado el ministro de Exteriores en una entrevista con los periódicos del grupo editorial Funke.

"Estoy a favor de trabajar en la Unión Europea con un sistema de mayorías cualificadas. Todas las experiencias que hemos tenido en las últimas semanas con las ayudas a Ucrania y las sanciones contra Rusia lo avalan", ha añadido el ministro de Exteriores.

Estas declaraciones ocurren mientras Hungría, gobernada por el primer ministro Viktor Orbán, bloquea actualmente un crédito de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania, país al que acusa de impedir la reanudación de los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

En referencia a las elecciones parlamentarias de Hungría del 12 de abril, en las que Orbán podría salir derrotado, Wadephul afirmó: "Los húngaros decidirán democráticamente qué liderazgo quieren. Y nosotros debemos colaborar, y colaboraremos, con cualquier Gobierno húngaro".