Alí Jamenei es enterrado en Mashhad tras una semana de ceremonias en Irán e Irak

Miles de personas participan en Mashhad en el funeral del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en los primeros compases de la ofensiva lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha sido enterrado en la madrugada de este viernes en la ciudad iraní de Mashhad (noreste), tras cerca de una semana de ceremonias funerarias en Irán e Irak, más de cuatro meses después de su asesinato en los primeros compases de la ofensiva militar lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El entierro ha sido llevado a cabo en el mausoleo del Imam Reza, uno de los más importantes para la comunidad chií, después de que su ataúd fuera transportado en torno a la tumba del imam Reza --octavo imam de los chiíes duodecimanos-- como parte de los ritos funerarios.

"El santo cuerpo del líder mártir de la Revolución Islámica, el gran ayatolá Alí Hoseini Jamenei, que Dios tenga misericordia de él, fue enterrado en (la sala de oración) Dar al Dhikr del luminoso santuario del Imam Reza", ha indicado la oficina de Jamenei en un comunicado en redes sociales.

Los rezos funerarios fueron llevados a cabo en el patio Payambar-e Azam del mausoleo --uno de los principales centros de peregrinación chií--, tras lo que tuvo lugar una ceremonia privada para la familia de Jamenei, cuyos restos reposan ahora cerca de la estructura donde yace el cuerpo del octavo imam, según la cadena iraní Press TV.

Estos actos fueron el epílogo de una procesión funeraria en Mashhad en la que cientos de miles de personas se concentraron en las calles para ver pasar el vehículo que trasladaba los restos de Jamenei, quien lideró el país desde 1989, cuando fue nombrado líder supremo tras la muerte del ayatolá Ruholá Jomeini, quien ocupaba el puesto desde la Revolución Islámica de 1979.

Previamente, las ceremonias funerarias habían arrancado el 3 de julio en la capital, Teherán, con la presentación de respetos de delegaciones de más de 45 países, tras lo que el fin de semana se celebraron actos en la mezquita de la Gran Mosalla de la ciudad, a la que acudieron millones de personas, según los medios iraníes.

Ya esta semana, el cuerpo de Jamenei y los de sus familiares muertos en el citado bombardeo --entre ellos su hija, una nieta de poco más de un año, su nuera y su yerno-- fue trasladado en procesión por Teherán, mientras que el martes hubo ceremonias en la ciudad de Qom.

Posteriormente, los restos del fallecido líder supremo iraní fueron llevados a Irak, donde se celebraron actos en las ciudades de Nayaf y Kerbala --de gran importancia para la comunidad chií--, antes de ser llevados en avión a Mashhad de cara a la última jornada de ceremonias y su entierro.

Los actos en Mashhad estuvieron marcados además por una serie de bombardeos llevados a cabo horas antes por Estados Unidos contra varios puntos de Irán, que afectaron a la vía ferroviaria que conecta Teherán con la ciudad, lo que provocó una suspensión del servicio y que las personas que querían trasladarse a ella tuvieran que recurrir a otros medios de transporte.

AGRADECIMIENTO A IRAK

En este contexto, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha expresado este mismo viernes su "gratitud" a Irak por los actos celebrados en el país en recuerdo de Jamenei. "Nuestro sincero agradecimiento a todos los funcionarios de este querido país, al gran pueblo iraquí, heredero de una rica y antigua civilización, y a las estimadas autoridades religiosas y eruditos que recibieron con tanta solemnidad y reverencia el cuerpo del líder mártir de Irán", ha dicho.

"Lo que presenciamos durante la solemne procesión fúnebre refleja claramente la genuina generosidad islámica y árabe de su pueblo", ha señalado, antes de recalcar que Jamenei "siempre enfatizó la importancia de fomentar un espíritu de verdadera hermandad entre los pueblos y gobiernos de Irán e Irak", según un comunicado publicado por el mandatario a través de redes sociales.

"El pueblo iraní jamás olvidará estas muestras de apoyo, las conmovedoras escenas y los momentos históricos de este magnífico funeral", ha señalado Pezeshkian, quien ha expresado su deseo de que las relaciones bilaterales, "basadas en profundos lazos fraternales, culturales y religiosos", "sigan desarrollándose, prosperando y profundizándose en todos los ámbitos".

Por su parte, el jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, ha expresado su agradecimiento por la "histórica" participación popular en las ceremonias en honor a Jamenei. "Esta presencia fue una brillante epopeya del vínculo inquebrantable entre la nación y los ideales de la Revolución Islámica, y un mensaje claro para los enemigos", ha señalado, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

LA FIGURA DE JAMENEI

Jamenei, nacido en Mashhad en 1939, estudió en Qom y estuvo encarcelado durante el régimen del sah de Irán, una época en la que mantuvo estrechos lazos con Jomeini, de quien fue presidente entre 1981 y 1989, cuando el fallecimiento del líder de la Revolución Islámica llevó a su ascenso al cargo de líder supremo.

Antes de asumir el cargo de presidente fue viceministro de Defensa, representante de Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa y comandante de la Guardia Revolucionaria. Durante su etapa como candidato a la Presidencia fue objetivo de un atentado con bomba que le causó heridas en el brazo y las cuerdas vocales.

Durante los últimos años, había mantenido un discurso de línea dura sobre asuntos internacionales, especialmente en torno a la proyección de Teherán en la región, así como a nivel interno en lo relativo a la imposición de políticas conservadoras entre la sociedad, lo que ha generado críticas por la represión contra opositores y la obligatoriedad del velo.

Jamenei ha sido un firme defensor del programa nuclear de Irán, si bien aprobó una 'fatua' o edicto religioso prohibiendo el desarrollo de armas nucleares. El líder supremo mantuvo una postura escéptica durante las negociaciones que derivaron en el acuerdo de 2015 y, tras la salida de Estados Unidos del acuerdo de 2018, sostuvo que ve improbable un nuevo pacto por la postura de Washington.

A su muerte, Jamenei ha sido sucedido por su hijo Mojtaba Jamenei, quien resultó herido en el bombardeo en el que murió su padre y quien desde entonces no ha aparecido en público, limitándose sus comunicaciones a discursos por escrito que son emitidos a través de los medios oficiales, entre especulaciones sobre su salud y su paradero.

Las ceremonias en honor a Jamenei han tenido lugar en medio de las conversaciones abiertas por Estados Unidos e Irán a raíz del alto el fuego pactado el 8 de abril, que hasta la fecha han derivado en la firma de un memorando de entendimiento que da 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo que cierre la guerra abierta en Oriente Próximo por la citada ofensiva israelí-estadounidense.