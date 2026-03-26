Los aliados europeos de la OTAN reducen la brecha con EEUU y todos rebasan ya el 2% en gasto del PIB en defensa

Archivo - Bandera de la OTAN en La Haya - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Archivo

BRUSELAS, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aliados europeos de la OTAN y Canadá han reducido en tan solo un año cuatro puntos porcentuales su brecha de gasto en defensa con Estados Unidos, mientras que todos los miembros de la Alianza Atlántica han superado el umbral del 2% de inversión del PIB fijado en la cumbre de Gales de 2014.

Así se refleja en el informe anual publicado este jueves por el secretario general aliado, Mark Rutte, en el que se detalla que todos los países de la OTAN, incluido España, gastaron en 2025 al menos un 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, una cifra que comparten Albania, Bélgica, Canadá y Portugal, y que superan por poco Italia (2,01%), República Checa (2,01%) y Francia (2,05%).

Encabezan el gasto en defensa en el seno de la OTAN Polonia con un 4,30% su PIB, muy cerca del 5% fijado en la cumbre de La Haya de 2025, seguido de Lituania (4%), Letonia (3,74%), Estonia (3,42%) y Dinamarca (3,34%), con un Estados Unidos que ha reducido su gasto del 3,30% al 3,19% en solo un año.

Junto a nuestro país, el resto de aliados europeos y Canadá han elevado en conjunto su gasto en defensa hasta el punto de representar ya cuatro de cada diez euros invertidos dentro de la OTAN, reduciendo así la brecha con Estados Unidos, que ha bajado en un año su participación en la inversión total desde el 64 al 60%.