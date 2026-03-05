Aliyev denuncia "un acto terrorista de Irán" y promete respuesta tras un muerto en un ataque a Azerbaiyán

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha denunciado este jueves "un acto terrorista por parte de Irán" contra el país tras un ataque con drones contra el exclave de Najicheván, que ha alcanzado al aeropuerto en esta república autónoma, al tiempo que ha confirmado que al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida a causa del incidente.

El mandatario, que ha encabezado una reunión del Consejo de Seguridad azerí tras el suceso, ha resaltado que "los objetivos del ataque fueron instalaciones civiles", antes de resaltar que "Azerbaiyán condena con firmeza este horrible acto de terrorismo". "Los responsables deben rendir cuentas inmediatamente. Las autoridades iraníes deben dar una explicación a Azerbaiyán, presentar disculpas y hacer que los responsables de este acto terrorista sean procesados", ha subrayado.

"No es la primera vez que el Estado iraní ha cometido un acto de terrorismo contra Azerbaiyán y los azeríes", ha dicho, en referencia al ataque perpetrado en enero de 2023 en la Embajada del país en Teherán, que se saldó con un muerto y del que Bakú responsabilizó a las autoridades de Irán. "Está claro que dicho acto de terrorismo fue planeado al máximo nivel en el Estado iraní para intimidar a Azerbaiyán y saldar deudas con Azerbaiyán", ha reiterado Aliyev.

El mandatario ha señalado que, tras dicho suceso, Bakú "respondió con mucha dureza", incluida la evacuación de su Embajada y la suspensión de relaciones, tras lo que el responsable fue condenado a muerte y ejecutado "en presencia de representantes azeríes", a pesar de que "Irán se mostró reacio durante un tiempo a aplicar el castigo e incluso intentó salvar al criminal".

"En esta ocasión, la respuesta será la misma. No aceptaremos este infundado acto de terrorismo y agresión cometido contra Azerbaiyán. Nuestras Fuerzas Armadas han recibido orden de prepararse y aplicar medidas en respuesta", ha advertido el jefe de Estado azerí, quien ha reiterado que Bakú trasladó a Teherán que "el territorio de Azerbaiyán no será usado contra ningún Estado vecino", algo que ya se comunicó al país asiático tras la ofensiva israelí de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

Así, ha reiterado que Bakú "no tolerará" lo sucedido, "igual que no lo ha tolerado hasta ahora". "En el verano del año pasado y posteriormente, Irán virtió acusaciones infundadas contra nosotros", ha argüido, en referencia a las críticas desde Teherán por los lazos que mantiene Azerbaiyán con Israel, destinadas, según Aliyev, a "manchar la imagen de Azerbaiyán y cambiar los sentimientos de los compatriotas que viven en Irán".

"Azerbaiyán no participa ni participará en operaciones contra Irán, ni antes ni ahora, esa es nuestra posición. No tenemos interés alguno en llevar a cabo operaciones contra países vecinos y nuestra política no lo permite. Protegemos y hemos protegido nuestra integridad territorial", ha manifestado. "Igual que pusimos fin a la ocupación armenia --en la región separatista de Nagorno Karabaj--, estamos preparados a mostrar nuestra fuerza contra cualquier fuerza maligna, algo que Irán no ha de olvidar", ha advertido.

HABLA DE "GRAN INGRATITUD" DE TEHERÁN

En este sentido, ha acusado a Irán de "una gran ingratitud" y ha recordado que él mismo ha acudido a la Embajada de Irán en Bakú para trasladar sus condolencias por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otros civiles en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel. "Ningún otro jefe de Estado ha visitado una Embajada iraní", ha destacado Aliyev.

El presidente azerí ha desvelado además que Teherán pidió a primera hora del día ayuda de Bakú para "evacuar a empleados de la Embajada iraní en Líbano, dado que ellos no podían". "Di inmediatamente orden de dar asistencia y enviar un avión. Dijeron que estarían dispuestos a pagar por ello. Les trasladé que no es necesario", ha manifestado. "A cambio, golpean Najicheván de forma cobarde y desvergonzada", ha criticado.

"Estas personas deshonrosas que cometieron este acto terrorista contra nosotros, lo lamentarán. No deberían poner a prueba nuestra fuerza", ha reiterado, al tiempo que ha recalcado que las autoridades "prepararán un plan de acción al respecto", incluidas "instrucciones relativas a la frontera". "Nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Fronteriza y todas las fuerzas especiales están al nivel 1 de movilización y deben estar preparadas para cualquier operación", ha zanjado.

Las acusaciones desde Azerbaiyán han sido rechazadas por las Fuerzas Armadas de Irán, que han negado cualquier responsabilidad en el ataque, que ha achacado a Israel. "Respetando la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y los vecinos, Irán niega el lanzamiento de un dron por parte de las Fuerzas Armadas hacia Azerbaiyán", ha puntualizado.

Previamente, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha reseñado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión azerí AnewZ TV que Teherán "no está atacando a los países vecinos" y ha prometido que el suceso será "investigado". "No es la política de la República Islámica de Irán atacar a los países vecinos, a menos que las bases militares de nuestros adversarios, principalmente el régimen sionista y Estados Unidos, estén activas y sean usadas para atacar a personas inocentes en Irán", apostilló.