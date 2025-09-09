Amit Halevi, diputado del partido de Netanyahu: "Gaza es parte de nuestra tierra"

La oposición defiende que Israel "no tiene derecho a ocupar Gaza" e insta a firmar un acuerdo de alto el fuego para poner fin al sufrimiento en Israel

JERUSALÉN, 9 Sep. (De la enviada especial de Europa Press, Raquel Coto) -

Amit Halevi, diputado israelí del partido liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que la Franja de Gaza "forma parte" de Israel y ha defendido que la ofensiva del Ejército, que ultima ya los preparativos para ocupar la práctica totalidad de la ciudad de Gaza, solo terminará con la "derrota total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), afirmando que la supervivencia de un grupo islamista radical en la región podría tener repercusiones graves para los países europeos.

"Gaza no es Líbano, ni Siria ni Irak. Está dentro de nuestras fronteras internacionales. Es nuestra tierra: esta es la opinión del Estado de Israel. Gaza forma parte de nuestra patria, al igual que Tel Aviv o Jerusalén", ha explicado el diputado israelí del partido gobernante Likud durante un encuentro con periodistas españoles organizado por la Embajada de Israel en España en la sede del Ministerio de Exteriores, ubicada en la ciudad de Jerusalén.

El político de 54 años, miembro de la comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, ha explicado que la única solución para Gaza es la presión militar. "Si la lección es que una organización islamista radical puede sobrevivir, puede cometer semejante masacre y aun así sobrevivir, sería terrible no solo para Israel y Oriente Próximo, sino también para Europa", ha argüido, instando al mundo occidental a "entender" que las tropas "luchan" en Gaza "por Madrid, Barcelona, Londres y París", no sólo por Jerusalén y Tel Aviv.

Una vez que Gaza esté bajo el poder del Ejército de Israel, la principal 'hoja de ruta' pasa por impulsar no solo un proceso de desarme, sino también una "desradicalización" de la población gazatí, según ha detallado Halevi, quien ya apoyó el pasado mes de enero la destrucción en el norte de la Franja de alimentos, agua e infraestructuras energéticas en una carta junto a otros siete diputados que tenía como objetivo presionar al ministro de Defensa, Israel Katz, para incrementar la ofensiva sobre el enclave palestino.

Halevi ha insistido así en que la forma "más efectiva" de liberar a los cerca de 48 rehenes, una veintena de ellos vivos, y tener menos "costes" en términos militares es llevar a cabo una gran operación terrestre para hacerse con el control de todos los recursos de la Franja. "Si pensáis que hablar en Doha marca la diferencia, la respuesta es no", ha sentenciado, agregando que el islamismo radical es "el verdadero enemigo", ya que es una ideología "racista", "totalitaria" y "bárbara" que busca "tomar el control de Oriente Próximo y el mundo entero e implementar la sharía".

"El concepto de Dios es como una dictadura. No hay otro. Si no eres musulmán como ellos, no existes", ha dicho el diputado del partido gobernante, añadiendo que si cae el "régimen" iraní liderado por el ayatolá Alí Jamenei habrá otros regímenes en Teherán, y aludiendo a que el problema es fundamentalmente la ideología radical, puesto que alrededor de 1,7 millones de personas en el enclave palestino han permanecido "bajo un proceso de adoctrinamiento" por parte de Hamás durante más de quince años.

Halevi ha subrayado que si el Ejército israelí mata a 20 miembros de Hamás luego "no habrá 40 bebés que vengan al mundo y que sigan el mismo camino educativo de terror y destrucción". "La guerra es peligrosa para todo el mundo: los combatientes, aquellos que mueren, aquellos que pueden resultar heridos. Para los rehenes también, pero aun así la manera más efectiva es una operación sobre el terreno", ha zanjado, resaltando que esta, de hecho, es la única justificación que tiene Hamás para sentarse a la mesa de negociaciones y evitar un ofensiva aún mayor.

"ISRAEL NO TIENE DERECHO A OCUPAR GAZA"

Por su parte, la diputada Shelly Tal Meron, del partido opositor Yesh Atid, ha coincidido con Halevi en que Hamás "no es solo una amenaza para Israel", sino también para "el mundo entero", si bien ha diferido en el concepto de "victoria total" que abandera el Gobierno de Netanyahu. "¿Qué es una victoria total? ¿Cómo se puede medir? Si hay 200 terroristas en Gaza, ¿es eso una victoria total? Es muy difícil de medir", ha indicado, agregando que aunque "negociar" con Hamás, una organización a la que ha calificado de "monstruosa", no es fácil, la prioridad del Ejecutivo tendría que ser cerrar un acuerdo de alto el fuego para liberar a los rehenes.

"Cada vez que nuestro Ejército se acerca a ellos (a los rehenes), les ponemos en peligro. Los terroristas les pueden ejecutar de inmediato. Para mí, ese no es un precio que esté dispuesto a pagar", ha argüido una Tal Meron que ha definido a la sociedad israelí como "traumatizada" por los ataques del 7 de octubre de 2023 y que también ha puesto el foco en la violencia sexual perpetrada por Hamás, de la que tienen numerosas "evidencias forenses" que deberían ser investigadas por instancias internacionales.

La diputada ha explicado que "nadie quiere mandar a sus hijos al frente a morir" y que Israel no ha educado a sus nuevas generaciones de jóvenes en los discursos del odio. "Bajo mi punto de vista, Israel no tiene derecho a ocupar Gaza. En lo que respecta a nuestra seguridad nacional, no cabe duda de que Israel necesita ser un país fuerte con un Ejército potente y la tecnología más avanzada. Necesita controlar nuestras fronteras mucho mejor que el 7 de octubre. No podemos permitir que eso vuelva a suceder, pero no deberíamos controlar Gaza", ha sentenciado.

Uno de los principales errores del Gobierno, según la diputada opositora, ha sido no discutir "el día de después" antes de los atentados de octubre. "Tendríamos que haber elaborado un plan estratégico para Gaza", ha resaltado durante el encuentro, refiriéndose al plan presentado en febrero por el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, para que Egipto, un país que ya tiene experiencia con lidiar con los Hermanos Musulmanes, controle Gaza durante 15 años a cambio de aliviar sus deudas económicas, una posibilidad que fue rechazada por El Cairo.

Tal Meron ha optado así por una vía más práctica que la ofensiva terrestre impulsada por el ala más conservadora del Gobierno israelí que recupere los Acuerdos de Abraham y que plantee una especie de coalición internacional para gestionar el polvorín de Gaza. "Este gobierno tiene los ministros más extremistas que hemos tenido en el Estado de Israel. No representan a la mayoría del pueblo de Israel. Representan a una minoría muy pequeña que hace mucho ruido, pero ese no es el pueblo de Israel", ha aseverado.

Finalmente, la diputada de 46 años ha dejado claro que "no hay una política intencionada para matar de hambre a la gente en Gaza", ya que eso está en contra de los "valores" de Israel, en contra del judaísmo y en contra de la democracia. "Creo que este gobierno ha gestionado mal la situación y ha cometido errores. Si hubiéramos inundado Gaza con ayuda, Hamás no estaría utilizando esto como moneda de cambio (...) Necesitamos más puntos de distribución; no nosotros como Israel, sino quienes gestionen la ayuda. Es necesario hacerlo mejor", ha zanjado.

Mientras amplios sectores de la población israelí se manifiestan en las calles para reclamar un alto el fuego y una solución para traer de vuelta a los rehenes, el Gobierno israelí se mantiene firme en su postura de ampliar la ofensiva militar sobre Gaza --donde han muerto más de 64.500 palestinos, según cifras de las autoridades gazatíes-- entre críticas de buena parte de la oposición, que pide priorizar a los secuestrados antes que avanzar en las operaciones para desmantelar al grupo islamista.