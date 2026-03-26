Amnistía critica el respaldo de la Eurocámara al endurecimiento de políticas migratorias: "Son nocivas y excluyentes"

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de migrantes a su llegada a Grecia. - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha criticado este jueves el paso del Parlamento Europeo para endurecer su posición para negociar con los 27 la reforma de la directiva de retorno, con un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en países terceros, unas medidas migratorias que considera "nocivas y excluyentes", además de "punitivas".

La directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Eve Geddie, ha lamentado en un comunicado que la Eurocámara haya dado su aprobación a estos planes y ha aseverado que este acuerdo, "resultado de la colaboración entre el Partido Popular Europeo y grupos políticos que apoyan políticas antiinmigración, se ha alcanzado de forma apresurada mediante negociaciones sin un escrutinio adecuado ni evaluaciones significativas en materia de Derechos Humanos".

"Esto marca una tendencia en aumento a políticas cada vez más nocivas, excluyentes y draconianas en materia de migración, que tiene repercusiones preocupantes para el debido proceso y la formulación de políticas basada en pruebas. Lejos de reducir la irregularidad, estas propuestas corren el riesgo de atrapar a más personas en situaciones precarias", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que la Eurocámara ha votado "reforzar los requisitos, las sanciones y las restricciones desproporcionadas para las personas que sean objeto de una decisión de devolución, y ampliar considerablemente el uso de la detención y durante periodo mucho más prolongados, incumpliendo las normas jurídicas internacionales".

"Las personas también correrán el riesgo de ser enviadas a 'centros de devolución' --centros de detención en el extranjero-- en países en los que nunca han estado", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que la postura de Amnistía es "inequívoca".

"Los centros de devolución implican graves riesgos de violaciones de derechos, no pueden implementarse de una manera que respete los derechos humanos y deben ser rechazados de manera categórica", ha zanjado.