Amnistía denuncia una "campaña incansable" de los talibán para "desmantelar la libertad de prensa" en Afganistán

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha criticado la decisión de las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en 2021 por revocar las licencias de la práctica totalidad de las organizaciones de apoyo a periodistas y medios de comunicación, un paso que enmarca en "su campaña incansable" para "desmantelar la libertad de prensa" en el país centroasiático.

"Las autoridades de facto de los talibán deben revocar de inmediato su decisión y garantizar que estas organizaciones puedan ejercer libremente su legítima labor sin amenazas", ha dicho a través de un comunicado publicado en sus redes sociales la oficina de la ONG para Asia.

Así, ha recalcado que "muchas organizaciones de apoyo a los medios de comunicación, que trabajan para capacitar, apoyar y proteger a los trabajadores de los medios y a los periodistas, ya hacían frente a intimidación, restricciones y limitaciones financieras en sus actividades".

"Estas medidas drásticas no harán que los medios sean 'más efectivos y organizados', tal y como dicen los talibán, sino que destruirán aún más las últimas vías de apoyo profesional y seguridad para los periodistas y medios independientes en un entorno muy represivo en Afganistán".

El Ministerio de Información y Cultura afgano anunció el lunes la revocación de las licencias de todas las organizaciones de apoyo a los medios de comunicación, a excepción de tres, citando "quejas reiteradas" por los comportamientos "irresponsables" de las mismas, en el marco de la batería de restricciones impuestas a los medios de comunicación por los talibán desde agosto de 2021, incluidas prohibiciones a la publicación de diversos contenidos y el arresto de periodistas.

Las autoridades han procedido además durante los últimos años al cierre de organizaciones dedicadas a dar formación y apoyo legal a los periodistas, mientras que los talibán defienden que apoyan el trabajo periodístico que esté acotado al "marco islámico", en línea con su visión rigorista del islam.