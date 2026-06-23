Amnistía insta a la UE a "abandonar" las deportaciones a Afganistán: "No puede considerarse un lugar seguro"

Archivo - Un mural de la bandera talibán pintado en la Embajada estadounidense en Kabul, Afganistán - Europa Press/Contacto/Adrien Vautier - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha instado a las instituciones de la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros a "abandonar los planes de deportación a Afganistán y a poner fin a cualquier cooperación en materia de readmisión con las autoridades de facto talibán", después de que una delegación del régimen talibán haya obtenido visados para poder viajar a Bruselas a negociar con la Comisión Europea el modo de agilizar la deportación de migrantes afganos llegados de manera irregular.

"Amnistía Internacional insta a las instituciones y Estados miembros de la Unión Europea a abandonar los planes de deportación a Afganistán y a poner fin a cualquier cooperación en materia de readmisión con las autoridades de facto talibán", reza un comunicado difundido por la ONG, que advierte que "Afganistán no puede considerarse un lugar seguro para los retornados, y este enfoque pondrá en riesgo la vida de quienes regresen, como han señalado reiteradamente varios organismos de la ONU".

Al hilo, AI ha alegado que "este intento de deportar afganos contradice los propios criterios de Derechos Humanos de la UE para su relación con los talibán", tras recordar que Bruselas "ha denunciado reiteradamente los atroces abusos de los talibán y ha desempeñado un papel fundamental en los esfuerzos por exigir responsabilidades".

Por ello, estima que este esfuerzo por acelerar deportaciones "ignora los riesgos muy reales y bien documentados que enfrentaría cualquier persona que regresara al país, así como las razones que la llevaron a huir, incluyendo el riesgo de persecución, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y represalias".

"Las escenas desesperadas de personas --incluido personal de la UE-- huyendo de Afganistán son un recuerdo reciente. Es inconcebible que la UE intente ahora deportar personas a Afganistán, un país que se ha vuelto aún más peligroso", ha lamentado la directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía, Eva Geddie.

En este sentido, GEddie ha acrecentado que "cualquier intervención de la UE en materia de deportaciones a Afganistán es imprudente, peligrosa e ignora las propias obligaciones legales de la UE, en particular la obligación de no devolver a nadie a una situación en la que su vida pueda correr peligro".

HRW: "LOS PAÍSES DE LA UE ESTÁN SOCAVANDO SU CREDIBILIDAD"

De manera similar se ha pronunciado Human Rights Watch (HRW), cuya investigadora sobre Afganistán Fereshta Abbasi ha declarado que "los países de la UE están socavando su credibilidad al condenar los abusos de los talibán y exigirles responsabilidades, por un lado, y cooperar con ellos para el retorno forzoso de afganos, por otro".

"Cualquier diálogo con los talibán debe priorizar la protección de los Derechos Humanos y la rendición de cuentas, no la deportación de personas a un lugar peligroso", ha defendido.

Las reclamaciones de estas dos ONG llegan después de que una delegación del régimen talibán haya obtenido visados para poder viajar a Bruselas a negociar con la Comisión Europea el modo de agilizar la deportación de migrantes afganos llegados de manera irregular a la Unión Europea y sean considerados una amenaza para la seguridad, según han informado fuentes del Ministerio de Exteriores belga a Europa Press.

En concreto, las autoridades belgas han dado 'luz verde' a "cinco visados" con validez para un único día cuya fecha no ha sido comunicada y sólo serán válidos para el territorio belga y no para el resto del espacio sin fronteras Schengen, según ha explicado un portavoz del ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot.

La iniciativa de agilizar las deportaciones se remonta a octubre del año pasado, cuando una veintena de países europeos, con Alemania y Bélgica a la cabeza, solicitaron a la Unión Europea que acelerase las tramitaciones de deportación de ciudadanos afganos sin permiso de residencia, a pesar de los avisos de Naciones Unidas sobre el enorme peligro al que se exponen en su retorno bajo el régimen fundamentalista de los talibán.