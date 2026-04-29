Amnistía reclama un alto el fuego "duradero" y centrado en la protección de la población en Oriente Próximo

Estragos causados en Líbano por cuenta de los ataques lanzados por Israel. Imagen de archivo - Dmitry Yagodkin / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha instado este martes a los líderes mundiales a alcanzar en Oriente Próximo un alto el fuego "duradero y sostenible" que comprenda a "todos los países" afectados por el conflicto derivado de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, amén de la campaña del Ejército israelí en Líbano contra el partido-milicia chií Hezbolá.

"Los acuerdos de alto el fuego, frágiles y temporales, entre Estados Unidos e Irán, y entre Israel y Líbano, deben ser sustituidos por un alto el fuego regional duradero, sostenible y completo", ha defendido la organización en un comunicado en el cual ha reivindicado la necesidad de alcanzar un cese de hostilidades robusto en aras de "evitar más sufrimiento catastrófico de la población civil" y "allanar el camino a la justicia, el respeto al Derecho Internacional y la protección de los Derechos Humanos a largo plazo".

Lamentando que la región atraviesa un momento "crítico y enormemente precario" en el cual los referidos dos acuerdos de alto el fuego "podrían romperse en cualquier momento" y "poner en peligro la vida de millones de personas", Amnistía ha afeado que Estados Unidos e Irán sigan "intercambiando amenazas y llevando a cabo ataques e incautaciones de buques en el estrecho de Ormuz", pese a la prórroga sin fecha límite por parte del presidente norteamericano Donald Trump del cese de hostilidades con Irán alcanzado el 8 de abril.

Dichos ataques lanzados a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán han sido tachados por AI de "ilegales", a la par que entendidos por la ONG como una violación de la prohibición de la Carta de la ONU del uso de la fuerza y como el desencadenante de "actos ilegítimos cometidos por las autoridades iraníes en represalia".

Desde entonces, ha lamentado Amnistía, "más de 5.000 personas han muerto y la vida de millones de civiles de todo Oriente Próximo se ha visto trastornada debido a la intensificación de los conflictos interrelacionados en toda la región y a los ataques a civiles e infraestructura civil".

A renglón seguido, la organización ha subrayado que Estados Unidos, Israel, Irán y Hezbolá "han perpetrado ataques ilegales" que muestran un "escalofriante desprecio por la vida humana", mientras Trump amenaza "abiertamente" con "cometer crímenes de guerra e incluso genocidio, y con borrar 'una civilización entera' en Irán".

Por ello, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha llamado a la comunidad internacional a "marcar un límite" en pro de un alto el fuego "duradero y auténtico" que exige el cese "total" de las "hostilidades armadas" por "todas las partes en todos los países afectados".

En esa línea, tras mirar a la región como una zona castigada por una "impunidad arraigada para los crímenes de Derecho Internacional" y por la "amenaza constante de la reanudación de la violencia", Callamard se ha mostrado tajante al tachar de "evidente" que los acuerdos de alto el fuego de Gaza en 2025 y Líbano en 2024 "no han detenido los ataques israelíes contra la población civil", algo que, ha agregado, ha supuesto la muerte de "hasta 765" palestinos.

DOBLE RIESGO PARA LA POBLACIÓN IRANÍ

Poniendo el foco en Irán, la ONG ha señalado que, según datos oficiales, en la República Islámica, a 7 de abril, los ataques de Estados Unidos e Israel han provocado la muerte de "al menos 3.375 personas", así como dejado heridas a otras 25.000, entre ellas cientos de menores. Estos ataques, ha agregado, se produjeron, en plena recuperación, por parte de la población, de las "masacres sin precedentes de miles de manifestantes y viandantes perpetradas por las autoridades iraníes" durante la represión de las protestas de enero.

A ello se suman los "daños generalizados" a infraestructuras civiles del país asiático como centrales eléctricas, puentes, universidades, escuelas, edificios de viviendas, centros médicos, fábricas siderúrgicas e instalaciones petroquímicas, algo que, ha advertido Amnistía, no solo pone en peligro la vida y los medios de subsistencia de millones de personas sino que, a su vez, daña el medioambiente.

Ha sido al calor de esta conjunción entre los estragos de los ataques derivados de la ofensiva de febrero y la citada represión impuesta por la cúpula de poder de Irán que Amnistía ha abogado por un alto el fuego "duradero" acompañado de medidas diplomáticas "urgentes" de la comunidad internacional para "impedir que las autoridades iraníes cometan crímenes atroces". Ello responde a que, según AI, la "repetición de atrocidades" en el país encuentra su génesis en una "estructura constitucional que refuerza la impunidad y la discriminación sistémica, y priva a la población del acceso a la justicia y recursos efectivos".

"En un país que se está recuperando del efecto combinado de devastadores bombardeos estadounidenses e israelíes, y masacres orquestadas por el Estado, el riesgo de que las autoridades iraníes cometan crímenes atroces contra la población sigue siendo significativo", ha insistido la ONG alertando de que la población "sufre la amenaza de nuevos ataques aéreos y homicidios masivos si se rompe la tregua, y la perspectiva de vivir una represión letal y otra oleada grave de homicidios a manos de unas fuerzas de seguridad listas para disparar contra manifestantes y disidentes a quienes etiquetan de 'enemigos'", ha recalcado Callamard.

En concreto, la secretaria general ha abogado por combinar iniciativas para investigar las violaciones de la Carta de la ONU, proteger a la población civil, defender el Derecho Internacional Humanitario y apoyar los llamamientos de la sociedad civil iraní en favor de una constitución que respete los derechos, así como por establecer vías para la Justicia internacional, que incluye la remisión por el Consejo de Seguridad de la ONU de la situación de Irán al Tribunal Penal Internacional (TPI).

ATAQUES "INCESANTES" EN LÍBANO

Con relación a la situación actual que enfrenta un Líbano sumido en "incesantes ataques aéreos" perpetrados por el Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, amén de los lanzados por el partido-milicia chií Hezbolá, incluso al interior del norte de Israel desde el actual alto el fuego de 2026, AI ha reclamado un cese de hostilidades "duradero" y aplicado "tanto a Israel como a Hezbolá".

Por ello, la organización ha apuntado a la necesidad de que el Ejército de Israel cese "inmediatamente" sus ataques, deje de "arrasar edificios de Líbano" y se retire del país; a la par que ha reiterado la importancia de que Hezbolá, por su parte, deje de "lanzar ataques en Israel".

Con el foco en la población civil y tras condenar que las "órdenes de evacuación masiva excesivamente generales, del Ejército israelí", que abarcan enormes extensiones del sur de Líbano y los suburbios meridionales de Beirut "han desplazado a más de un millón de personas", Amnistía ha criticado la "destrucción generalizada" de los uniformados de Israel que, el pasado 8 de abril se tradujo en "100 ataques en apenas diez minutos" que habrían matado a más de 350 personas, incluidos ataques simultáneos en zonas civiles concurridas del centro de Beirut sin aviso previo.

Así, la ONG ha propuesto la implementación de planes para la rendición de cuentas y que los crímenes de Derecho Internacional sean investigados "de forma creíble" en aras de que los perpetradores sean enjuiciados por tribunales nacionales o internacionales. También ha abogado por que el Gobierno libanés facilite las iniciativas de rendición de cuentas, lo que incluye aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y por que la población civil perjudicada reciba reparaciones "sin demora, adecuadas y efectivas".