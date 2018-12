Un año de arresto para un periodista indio por llamar "marioneta" del Gobierno central a un dirigente regional

Publicado 19/12/2018 13:43:50 CET

GUWAHATI (INDIA), 19 Dic. (Reuters/EP) -

Kishorechandra Wangkhem, un periodista de una cadena de televisión india, tendrá que cumplir un año de arresto por afirmar en redes sociales que el ministro principal de su estado es una "marioneta" del Gobierno que lidera el primer ministro indio, Narendra Modi, una detención que ha provocado protestas en las calles de Nueva Delhi.

El reportero ha sido arrestado en aplicación de unas leyes concebidas para garantizar la seguridad nacional. En noviembre, Kishorechandra Wangkhem, que trabaja para una cadena de televisión en el estado de Manipur, en el noreste de India, subió a redes sociales varios vídeos en los que se decía que el ministro principal de ese territorio y miembro del partido gubernamental BJP, N Biren Singh, es una "marioneta" del Gobierno central.

"Esto no es otra cosa que un flagrante abuso de la ley y de las competencias del Gobierno", ha contado a Reuters el abogado del periodista, N. Victor, en una conversación telefónica. Victor ha dicho que planea recurrir la detención del periodista y que este jueves está prevista una vista en el tribunal.

India tiene una de las mayores y más diversas industrias de medios pero sus periodistas están expuestos a menudo a actos violentos y a acoso. El país está situado en el puesto número 138 del Índice Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), con menos libertad que en países como Zimbabue, Afganistán y Birmania, por las leyes de censura y por el asesinato de varios periodistas.

Wangkhem fue en un primer momento arrestado el 21 de noviembre por otros cargos distintos, de sedición, y salió en libertad el 25 de noviembre, según ha contado a Reuters su mujer, Ranjita Elangbam.

Posteriormente, el 27 de noviembre fue detenido en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que permite mantener detenida a una persona hasta un año sin que haya juicio. Desde entonces ha permanecido detenido en una cárcel en la capital del estado, Imphal. Este jueves, un tribunal de varios jueces constituido en virtud de esta norma ha aprobado su arresto.

En sus publicaciones, Wangkham criticó al Gobierno de su estado por rendir homenaje a la figura de Rani de Jhansi, un símbolo de la resistencia contra el imperio británico a mediados del siglo XIX, que, a su juicio, no tiene nada que ver con la lucha desde Manipur contra las autoridades coloniales británicas. "No traicionen y no insulten a los luchadores por la libertad de Manipur", aseguró el periodista en un uno de sus mensajes en redes.

El viceministro del Interior del estado de Manipur, Th Charanjeet Singh, ha dicho en un comunicado que ha estudiado las pruebas y que se reafirma en su decisión de detener al reportero indio.